Blizzard continue de gâter tous les joueurs d’Overwatch. En marge de sa nouvelle collaboration, plein de nouveaux contenus gratuits sont à récupérer pour le hero shooter.

La saison 2 d'Overwatch bat son plein. Après une période tumultueuse jonchée d'errements et de changements, Blizzard a repensé son hero shooter en adoptant une formule rythmée par des saisons et des systèmes de progression revus de fond en comble. Des efforts qui ont payé, le jeu ayant même réussi à battre ses propres records de fréquentation pour la première fois en 10 ans. Comme quoi, tout peut arriver.

L'aventure se poursuit donc, tout comme les inévitables collaborations, popularisées par un certain Fortnite. Depuis le lancement d'Overwatch 2, qui a depuis laissé tomber son nom chiffré, le hero shooter a enchaîné les crossovers : One Punch Man, Avatar Le Dernier Maître de l'Air, Cowboy Bepop, Street Fighter ou encore, plus récemment, Persona 5 et NieR Automata. Cette fois, Blizzard pioche dans ses propres tiroirs avec Diablo, qui revient avec des skins particulièrement réussis.

Plein de contenus gratuits pour Overwatch

A l’occasion de Lord of Hatred, la seconde extension de Diablo 4, Sanctuaire fait donc son retour dans Overwatch. Ramatttra se changera en Mephisto, Brigitte en Paladin, Vital en Warlock, Freja en Rogue, et Mauga en Druide ; sans compter les skins de la collaboration précédente qui rempilent. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Blizzard gâte également les joueuses et joueurs qui n’ont pas spécialement envie de mettre la main au porte-monnaie. Comme souvent, il faudra passer par Twitch où pléthore de contenus gratuits sont à récupérer. Le principe reste inchangé : il suffit de regarder pendant une période donnée un ou plusieurs stream du jeu pour remporter des cadeaux Overwatch. Cela va de charmes d’armes, à des sauts de palier pour le Battle Pass, en passant par des icônes et de précieuses lootboxes. Voici donc tous les contenus gratuits d’Overwatch encore disponibles, sachant que certains traînent depuis plusieurs jours, mais une piqûre de rappel ne fait jamais de mal :

Saut de Battle Pass : regardez 30 minutes de stream

: regardez 30 minutes de stream Lilith Blade Weapon Charm : regardez 1h de stream

: regardez 1h de stream Saut de Battle Pass : regardez 1h de stream

: regardez 1h de stream Wolf Pup : regardez 2h de stream

: regardez 2h de stream Nanoblade Pact Spray : regardez 2h de stream

: regardez 2h de stream Lootbox Saison 2 : regardez 4h de steam

: regardez 4h de steam Saut de Battle Pass : regardez 4h de steam

: regardez 4h de steam D.VA's Hotteok Namecard : regardez 6 heures de stream

: regardez 6 heures de stream Lootbox épique saison 2 : regardez 8 heures de stream

: regardez 8 heures de stream Saut de Battle Pass : regardez 8 heures de stream

: regardez 8 heures de stream OWCS Home Weapon Charm : regardez 10 heures de stream

Pour récupérer ces cadeaux d’Overwatch, il suffit donc de regarder des streams, ou du moins de les laisser tourner en fond si vous ne souhaitez pas rester collés à l’écran. Selon les cadeaux, ils seront à récupérer avant soit le 4 mai 2026, soit le 11 mai 2026 à 8h58. Voici la marche à suivre pour les obtenir :

Allez sur Blizzard Battle.Net et liez votre compte Twitch

Suivez les instructions pour lier les deux comptes

Regardez vos streamers favoris jouer à Overwatch pendant au moins XX heures pour obtenir l'intégralité des contenus Note importante : il faut que le, ou la streameuse ait le « Drорѕ Aсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.

Une fois les heures de visionnage atteintes, vous recevrez une notification.

Connectez-vous à votre compte Blizzard Battle.Net sur PC ou consoles pour recevoir les récompenses

Vous pouvez également suivre votre progression depuis la page d’inventaire des Drops. Il ne faudra en revanche pas oublier de réclamer vos contenus gratuits Overwatch sur cette même page en cliquant sur l'icône de votre profil sur Twitch, puis d'aller dans « Drops et récompenses ».

Source : Twitch