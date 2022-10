Quand ça ne veut pas… Quand Blizzard règle un problème, d’autres pointent le bout de leur nez. Il y a quelques heures, deux personnages d'Overwatch 2 étaient bugués. Torbjörn dont la capacité Surcharge durait deux fois plus longtemps et surtout Bastion, qui pouvait tirer à l’infini avec son ultime. Autant dire que certains malins en ont usé et abusé. L’éditeur a pris les choses en main et a décidé de mettre ces deux personnages au garage le temps de les retaper. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu.

Deux personnages bloqués sur Overwatch 2

Les problèmes de serveurs réglés, la polémique autour du système de protection par SMS éteinte, tous les voyants auraient pu être au vert pour Overwatch 2. C'était sans compter sur un bug de Bastion qui permettait d’utiliser son ulti de manière détournée pour tuer la plupart d’une équipe. Le problème a rapidement été remonté à Blizzard qui a annoncé que le robot dévastateur ainsi que Torbjörn seraient momentanément indisponibles, le temps de corriger leurs soucis respectifs.

Le nain bricoleur est encore jouable en Partie Rapide, tandis que Bastion a été retiré de tous les modes de jeu. Le problème, c’est que ce ne sont pas les seuls qui ont été bloqués. Par mégarde, Blizzard a également coupé l’accès à plusieurs autres personnages. Kiriko, Ashe, D.Va, Chopper, Junkrat ou encore Cassidy étaient en effet affectés. En bref, tous les héros qui doivent être débloqués par les nouveaux joueurs ont été rendus indisponibles pour une grande partie des vétérans. Comme ça, d’un seul coup et ce pendant plusieurs heures.

Les joueurs ont rapidement haussé le ton et Blizzard a effectué une maintenance d'urgence d'Overwatch 2 dans la nuit. Depuis, le problème a été corrigé et tout est rentré dans l'ordre, mais le lancement catastrophique du jeu ne semble pas prêt d'être terminé. D'autant que certains joueurs attendent toujours d'être remboursés des crédits dépensés à leur insu. Quant à Bastion et Torbjörn, ils sont toujours bloqués pour le moment. Blizzard communiquera quand ils seront disponibles à nouveau.