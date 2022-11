Blizzard a décidément bien du mal à éteindre la polémique autour de ses cosmétiques et de sa boutique. L’éditeur s’est récemment encore attiré les foudres de la communauté d’Overwatch 2 en forçant l’achat de bundles vendus à un prix jugé exorbitant, empêchant les joueurs de se procurer des tenues de l’événement Halloween à l’unité. Quelques jours de silence et très certainement des milliers d’euros dépensés plus tard, les développeurs mettent enfin les skins saisonniers à l’achat individuel.

Overwatch 2 et sa boutique mettent encore les joueurs en colère

L'événement Halloween d’Overwatch 2 a provoqué une nouvelle levée de boucliers. En cause, les tenues phares de l’évent mises à disposition uniquement dans des bundles vendus pour la modique somme de 2600 crédits, soit environ 26 euros (et encore lorsqu’ils sont en promotion). Les joueurs avaient rapidement demandé à Blizzard si les skins en question pourraient être obtenus sans acheter tous les objets cosmétiques annexes, mais l’éditeur n’avait pas daigné répondre. Après quelques jours, la tenue de Sorcière de Kiriko peut-être achetée seule.

Les joueurs peuvent désormais se procurer le skin en question à l’achat individuel dans la boutique d’Overwatch 2 pour 1900 crédits. Une manœuvre qui n’a pas manqué de faire réagir la communauté. « Après avoir bloqué Kiriko la Sorcière dans une bundle à 2600 crédits pendant une semaine … elle est maintenant disponible seule pour 1900. C’est un geste dégoûtant, une escroquerie envers ceux qui ne voulaient que le skin et qui ont dû allonger 2600 pièces. Aussi, si vous allez dans la boutique et sélectionnez le bundle puis la tenue, il n’y a aucune option pour acheter le skin seul. Certains joueurs vont toujours croire qu’il ne sera disponible que via ce pack hors de prix », explique une personne de la communauté.

Blizzard fait marche arrière, des changements bientôt ?

Dans une réponse à la polémique précédente, Blizzard a indiqué dans un post sur ses forums que les packs « présentent une grande valeur pour les joueurs voulant acheter tous les articles inclus. Pour donner aux joueurs plus d’options sur la façon dont ils peuvent acheter leurs objets cosmétiques, nous avons activé l’achat individuel de la plupart des objets contenus dans les packs de la boutique. »

Si vous avez acheté le bundle de Kiriko à 2600 crédits, pas de chance car aucun geste commercial ne semble prévu. Depuis le lancement du jeu, le modèle économique d’Overwatch 2 est sous le feu de plusieurs critiques. Au-delà de ces fameux packs, ce sont aussi le nombre de crédits nécessaire pour débloquer tous les objets du FPS, saisonniers ou non, qui fait grincer des dents. Un calcul a en effet estimé qu’il faudrait à certaines joueurs trois siècles complets pour espérer débloquer ce qu’ils avaient obtenu gratuitement dans le premier jeu. De son côté, Blizzard pourrait opérer des changements sur ses microtransactions à l’avenir selon un sondage récent.