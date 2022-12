Nous sommes en pleine période de fêtes de fin d’année, le froid est là, les décos de Noël aussi et la plupart des jeux vidéo modernes proposent des événements ou des cadeaux. C’est notamment le cas avec Overwatch 2 qui, depuis plusieurs jours déjà, propose des modes de jeux festifs et des petits cadeaux cosmétiques pour customiser ses héros favoris. Manque de bol, il semblerait que le dernier skin offert soit en réalité une arnaque. C’est en tout cas ce que disent les fans.

Overwatch 2 rate sa fête de Noël

Disponible depuis peu, c’est le tout nouveau skin de Bastion qui pose problème. D’une part, parce que ce costume légendaire ne plaît pas à la majorité des joueurs, mais aussi, et surtout, parce qu’il n’est pas totalement gratuit. En effet, pour mettre la main sur le précieux sésame, les joueurs doivent l’échanger contre une seule et unique pièce Overwatch 2. Rien d'alarmant donc tant le prix est dérisoire et à la portée de tous puisqu’une petite quantité de pièces peut être déverrouillée chaque semaine.

Mais ce qui fait vraiment enrager les fans dans l’histoire, c’est surtout le fait que d’acheter un skin pour une pièce fait que l’on se retrouve avec un solde impair (qui n’est plus un compte rond donc), ce qui empêche, pour une seule pièce manquante, d’acheter d'autres skins qui eux sont systématiquement proposés à des prix ronds (500, 700 ou encore 2000). Résultat, les joueurs qui souhaitent profiter de leur solde et récupérer le skin de Bastion n’ont plus que deux choix : farmer de nouveaux défis hebdomadaires, ou passer à la caisse pour renflouer leur solde de pièces. Mais dans tous les cas, le problème persistera de toute façon puisque le solde ne sera toujours pas un compte rond.

Il n’en fallait pas moins pour que les joueurs fulminent, ne comprenant pas pourquoi Blizzard n’a tout simplement pas offert le skin gratuitement. Certains disent même que c’est volontaire de la part du studio. Quoi qu’il en soit, Noël ne se passe pas vraiment comme prévu pour Overwatch 2.

Pour rappel, le système économique d’Overwatch 2 devrait avoir le droit à de gros changements d’ici la saison 3 qui se lancera dans quelques semaines. Pour le moment, nous n’avons aucune piste concernant les mesures qui seront appliquées, ce sera donc la surprise en 2023.