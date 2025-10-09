Overwatch 2, le FPS multi phare de Blizzard, redonne de ses nouvelles en annonçant un énorme événement à venir prochainement, avec une tonne de nouveautés en prime.

Tandis qu'Overwatch 2 accueillait en avril dernier le mode Stadium, et le mois précédent un crossover avec Persona 5, le jeu-service de Blizzard se fend ce soir d'une grande annonce pour un événement historiquement apprécié du titre depuis sa sortie il y a presque 10 ans. Le FPS va ainsi très bientôt entrer dans sa 19ème saison, avec un programme bien chargé pour l'occasion.

Overwatch 2 se remet aux couleurs d'Halloween pour sa Saison 19

Alors qu'Overwatch 2 est sorti il y a presque 3 ans jour pour jour, Blizzard présente ce soir ce qui attend les joueurs pour sa 19ème Saison, qui marquera son coup d'envoi ce 14 octobre 2025. Qui dit octobre dit forcément une nouvelle saison sur le thème d'Halloween, une période particulièrement importante pour le FPS de Blizzard tout au long de son existence depuis la sortie du premier en 2016.

Tout d'abord, ce nouvel événement Halloween d'Overwatch 2 prendra la forme de la Masquarade Hantée, permettant à chaque héros de porter des masques représentant leurs camarades, afin d'obtenir une partie de leurs capacités et ainsi ajouter un peu de chaos aux parties. Ensuite, le mode de jeu iconique Terreur d'Halloween fera son grand retour, avec la Revanche de Chacalstein, où un groupe de courageux héros devra repousser des vagues d'Omnics fabriqués par le savant fou, jusqu'à l'affronter en personne. Enfin, le mode Stadium recevra plusieurs importantes nouveautés, comme des Gadgets visant à drastiquement changer le cours d'une partie, ainsi que de nouveaux héros jouables et cartes.

Qui dit événement Halloween sur Overwatch 2 dit également un tas de cosmétiques légendaires d'une classe particulièrement sinistre, ainsi qu'une apparence mythique pour Vital. Au-delà de la célébration d'Halloween, la Saison 19 marquera également le retour du crossover avec One Punch Man sous la forme d'autres apparences légendaires, mais aussi la possibilité d'essayer le prochain héros à venir sur le jeu. Tout ceci viendra cependant vers la fin de la Saison 19, pour l'heure sans plus de précision quant la date à laquelle le crossover et l'essai du nouveau héros seront disponibles.

Feuille de route de la Saison 19 d'Overwatch 2. © Blizzard

Source : Blizzard