Amateurs de jeux cosy, vous faites peut-être partie de ceux qui attendent la prochaine nouveauté de l'éditeur Silver Lining. Seulement, il y a un contretemps juste avant la sortie.

Le champs des jeux cosy n'a fait que s'étendre ces dernières années. Il faut dire que le confinement en 2020 et l'explosion d'Animal Crossing New Horizons ont largement profité à l'essor des expériences légères et chill. Il n'est pas étonnant, dès lors, que vous soyez très nombreux à attendre la première production de Square Glade Games éditée chez Silver Lining Interactive (The Star Named EOS, Spirit of the North). Mais malheureusement, tout ne se passe exactement comme on l'espérait pour cette nouveauté prometteuse.

Ce jeu cosy hyper fait un détour avant sa sortie

Le démarrage était prévu pour la semaine prochaine. Mais Outbound, l'une des curiosités cosy qui sillonne les conférences indé de ces derniers mois, ne sortira pas le 23 avril. Le studio s'est emparé de ses réseaux sociaux pas plus tard qu'hier pour annoncer la mauvaise nouvelle : « tardivement dans le processus de développement, un problème pouvant influencer négativement votre appréciation du jeu a été repéré ».

Forcément, la petite équipe de Square Glade Games n'aurait pas eu suffisamment de temps pour régler ce souci si Outbound devait sortir dans une semaine. Et il était visiblement hors de question de ne proposer son jeu cosy pas en état. Et ce n'est pas pour déplaire au public, comme en témoigne ce genre de réponses sur les réseaux sociaux « on sera tous d'accord pour dire qu'on préfère un jeu parfaitement réparé qu'un jeu cassé »1.

Le studio s'est donc mis d'accord avec son co-éditeur, Silver Lining Interactive. Bien que la décision soit difficile à prendre, seul un report d'Outbound est envisageable. C'est donc officiel, le futur jeu cosy arrivera finalement le 14 mai 2026. Rendez-vous dans un mois !

C'est quel genre de jeu Outbound ?

Outbound, c'est l'expérience cosy qui va vous faire voyager ce printemps. Pensée comme un road trip reposant, il propose de vous emmener sur les routes en toute autonomie. À bord de votre véhicule-maison vous parcourrez toute une map en assurant votre propre survivance. Récolter des ressources, crafter vos outils, entretenir vos cultures... À vous la belle vie à votre rythme.

Outbound sortira donc le 14 mai 2026 sur PC, Nintendo Switch et Switch 2, PS5, Xbox One et Series X|S. Vous pourrez vous procurer cette pépite indé et cosy en numérique ou en version physique. En plus, une démo gratuite est disponible sur les différentes plateformes jusqu'au 12 mai prochain.