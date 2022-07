Vous galérez à mettre la main sur une PS5 ou Xbox Series X ? Oubliez-les, elles sont has been. La toute première console à NFT vient d’être annoncée avec un tweet complètement lunaire. Vous sentez l’arnaque à la Abandoned ?

Plus forte que la PS5 et la Xbox Series, voici la Polium One

Tiendrez-t-ont le prochain rug pull du web 3.0. Cette pratique en vogue dans l’univers de la blockchain consiste à proposer un projet assez alléchant pour attirer des p̶i̶g̶e̶o̶n̶s investisseurs avant de s’envoler avec le pactole sans jamais livrer leur produit. L’entreprise Polium a en effet annoncé la première console de jeux vidéo conçue autour du Web 3.0. Oui ça ne veut rien dire. « Voici la Polium One, une console multi-chain conçue pour le Web 3 Gaming. » Traduction une machine compatible avec les jeux à NFT, les fameux pay-to-earn qui plaisent tellement à Ubisoft et Square Enix.

Et justement en parlant de jeux, elle fera tourner quoi cette console qui devrait faire trembler la PS5 et la Xbox Series ? Le jeu NFT des vétérans de The Last of Us et Days Gone ?« Nous sommes en discussion avec plusieurs développeurs. Nous voulons concevoir une machine avec des hautes performances. Les caractéristiques ne seront pas confirmées avant d’avoir un prototype fonctionnel. » Le plus drôle ? L’entreprise promet que les backers pourront agir directement sur la fiche technique de cette console NFT tout en promettant un prototype fonctionnel avec le lancement des précommandes ou du financement participatif. Quelle douce odeur d’arnaque qui ne verra jamais le jour, mais promis la console sera lancée en 2024.

Les caractéristiques lunaires de cette console NFT

Pour le moment, la Polium One promet d'être un appareil lié à plusieurs plateformes de crypto-monnaies pour faire des transactions, accéder au metaverse, échanger/acheter des NFT et des objets virtuels, mais aussi télécharger des applications/jeux. La startup assure également une manette (ressemblant au passage à celle de la PS5) avec un retour haptique et un onglet de sécurité TouchID similaire au capteur d’empreintes d’Apple. Et comme Polium veut faire trembler les plus grands, il annonce avec une confiance débordante un rendu en 4K voire en 8K HDR, du ray tracing et un framerate à 120 fps. Le futur s’annonce radieux (non).

Et si vous n’avez encore pas assez ri, regardez de plus près le logo de la console ouvertement pompé sur la Gamecube. Les internautes ont eu vite fait de se moquer de cette similitude et l’entreprise n’a pas manqué de se défendre. « Nous n’avons pas copié le logo de la Gamecube. Il y a plusieurs autres entreprises qui utilisent un logo similaire. Nous allons en proposer un qui sera plus original. »