La soirée des Game Awards 2022 a été fructueuse pour FromSoftware. Le studio japonais a été récompensé plusieurs fois pour Elden Ring. Mais est-il vraiment le Jeu de l'année ?

En retour, on a eu une énorme annonce de leur part.

Le magnifique cadeau de FromSoftware à leurs fans

Eh non, Bloodborne 2 en exclu PS5, ce n'est toujours pas pour demain. Mais il ne faut jamais dire jamais. D'autant que pour le coup, FromSoftware travaille sur de multiple jeux en même temps. Très mystérieux jusque-là, le studio s'est ouvert hier soir pour nous dévoiler ses plans.

Que les fans de mechas prennent le temps de s'asseoir, sur un canapé pour ne pas tomber, Armored Core VI Fires of Rubicon a été annoncé avec un trailer ultra classe. Pour ce retour, après 10 ans d'absence, FromSoftware s'est associé à Bandai Namco, déjà éditeur de certains de leurs titres.

Tout en s'appuyant sur les bases de la franchise, rendue célèbre pour ses gros robots, Armored Core 6 tirera profit des récents jeux du studio.

Le nouvel Armored Core combinera ces éléments avec de l’action palpitante que seuls les mechas peuvent réaliser. Le jeu vidéo promet d’être une entrée inédite dans le genre de jeu d’action de mecha.

Ce nouveau volet conservera la difficulté des jeux FromSoftware pour des combats « intenses et mémorables » et aura « un système de progression gratifiant et un gameplay poussé ». Cerise sur le gâteau pour tous les fans de gunpla, le joueur pourra assembler ses mechas.