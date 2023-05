Malheureusement pour les fans, il y autant de chances de voir Hotline Miami 3 qu'avoir un jeu Mario développé par PlayStation. Et si vous avez déjà retourné les deux premiers jeux, ça doit vous laisser un vide. Un vide qui est comblé aujourd'hui par OTXO.

Un Hotline Miami non officiel qui ressemble fortement à la franchise éditée par Devolver Digital, mais avec des éléments qui permettent de faire la différence entre les deux.

Un clone d'Hotline Miami, OTXO, est disponible

Les deux épisodes d'Hotline Miami font partie, et feront à jamais partie, des meilleurs jeux indépendants jamais créés. Une énorme claque pour plusieurs membres de la rédaction. On se console donc comme on peut, et on les relancera certainement un jour ou l'autre, mais d'ici là, on tient peut-être une alternative de qualité avec OTXO.

C'est quoi OTXO ? Un twin-stick shooter en vue de dessus, au rythme effréné, avec une bonne dose de violence. Comme son modèle, le joueur est invité à parcourir des salles et à tirer sur tout ce qui bouge. Sans se faire tuer, avec style et rapidité pour obtenir le plus gros score possible. Des résultats qui peuvent être plus importants avec le système de multiplicateurs. En complément des armes et des capacités (plus de 100 déblocables), on peut ralentir le temps.

Plus vous vous enfoncez à l'intérieur, plus vous en découvrez les secrets. Pénétrez dans un mystérieux manoir pour sauver un être cher dans ce rogue-lite sombre au rythme effréné, mêlant action, brutalité et bullet-time. Affrontez vos démons intérieurs et percez les secrets les plus terrifiants du manoir. Sans visage, sans nom et sans aucune idée de comment vous êtes arrivé ici... vous ne vous souvenez que d'une chose: pourquoi. Elle vous attend, quelque part dans ce manoir, et vous ne pouvez partir sans elle. Frayez-vous un chemin à travers des zones uniques et rencontrez de nouveaux alliés tout en avançant jusqu'à la source du mystère. Faites face à vos démons intérieurs, et massacrez-les ! Via Steam.

La plus importante différence avec Hotline Miami, c'est qu'OTXO propose une structure rogue-lite. Ce qui inclut des niveaux, 8 au total, générés de manière procédurale.

Un buzz naissant

Avec les extraits de gameplay plus haut, on a vraiment l'impression d'être devant un Hotline Miami en noir et blanc. Alors simple clone, comme il en existe énormément pour d'autres jeux, ou vraie bonne proposition ? Les retours Steam, seule plateforme où le soft est disponible pour l'instant, sont excellents.

450 avis très positifs en la faveur de cet OTXO qui semble avoir réussi à ne pas se faire écraser par son modèle. « Juste insane. Ravi de voir un Hotline Miami like aussi réussi. Je l'ai attendu pendant des mois et je ne suis pas déçu ! » indique EnvyNepNep. L'utilisateur La salière de tes morts a décidé d'imager son retour sur : « Tu prends deux kilos d'Hotline Miami, tu fais cuire trois minutes de chaque coté, t'y verses un p'tit filet de Max Payne et tu réserves. Trois belles tranches de The Hong Kong Massacre que tu fais revenir à la poêle, tu l'assaisonnes de ton rogue- like préféré en poudre. Tu tapes tout ça dans un plat à gratin et tu remues le tout avec la crosse d'une kalash » via Steam.

OTXO est disponible sur PC au tarif de 12,49 euros. Ou 11,24 euros si vous l'achetez dans les prochaines heures.