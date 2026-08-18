Orbitals sera un jeu exclusivement coop et ce n'est pas pour rien. Son game director, Jakob Lundgren, est un ancien du studio Hazelight (It Takes Two). Il nous parle justement de ce qu'il a insufflé de son ancien studio dans son nouveau projet.

Alors que la sortie d'Orbitals approche, l'équipe de Shapefarm s'est confiée à nous en interview sur la future exclu Nintendo Switch 2. Puisqu'il s'agira d'un jeu full coop développé par un ancien de Hazelight, studio expert en la matière avec A Way Out, It Takes Two et Split Fiction, doit-on s'attendre à y retrouver un gameplay ou philosophie de jeu similaire ? Jakob Lundgren, le game director, nous répond.

Jakob Lundgren, de Hazelight à Shapefarm

Suédois d'origine, Jakob Lundgren a débuté sa carrière dans les bureaux de Stockholm. Bien avant de s'envoler pour le Japon afin de rejoindre le projet Orbitals chez Shapefarm, il a notamment passé 6 ans et demi chez Hazelight. Là, il nous explique qu'il s'est largement fait la main sur les jeux en coopération en contribuant comme level designer aux trois titres du studio :

Alors, quand il arrive chez Shapefarm, il a déjà « beaucoup d'expérience ». Il se souvient que le studio tokyoïte fait encore de la sous-traitance et qu'il n'en est qu'au tout début du projet Orbitals. Son savoir-faire pourrait bien être ce qui aura fait pencher ce « premier jeu développé en interne » vers la coop intégrale :

J'étais chargé de m’assurer que tout s’imbriquait bien : le gameplay, la conception… Compte tenu de mon expérience en matière de coop depuis 11 ans, c’était devenu une sorte de passion pour moi *rires*. Alors quand on m’a demandé : “Quel genre de jeu devrions-nous créer ?”, ça m’a semblé parfaitement naturel de proposer : “Faisons un jeu coopératif, mais quelque chose de frais et d’unique”. Jakob Lundgren, pour Gameblog.

Jakob Lundgren. © Shapefarm Studio

Orbitals et Hazelight, une comparaison légitime pour le game director

Jakob Lundgren est donc loin de renier son expérience chez Hazelight, au contraire. Il ne s'offusque pas non plus des comparaisons faites entre les jeux suédois et le futur Orbitals. « En ce qui concerne le gameplay, la comparaison me paraît plutôt juste », nous dit-il. Et après tout, ça se comprend.

Le game director reconnaît qu'il a « apporté à Orbitals un peu de leur ADN pour ce qui est de la conception et de l'approche ». Mais bien évidemment, il ne s'agit pas pour lui avec Shapefarm de reproduire ce qu'il a déjà accompli avec son précédent studio. Pour lui, ça comptait vraiment que cette nouvelle production se démarque :

Tout au long du développement, j’ai vraiment tenu à ce que, même si notre jeu présente des similitudes avec ces titres, il reste fidèle à l’esprit d’Orbitals. Je ne veux pas que les joueurs aient l’impression : “Oh, voilà quelqu’un qui fait une sorte de version anime d’It Takes Two”. Il doit quand même avoir sa propre identité et posséder à la fois tous ces aspects que vous adorez dans ces jeux. Jakob Lundgren, pour Gameblog.

Trouver le gameplay qui fera la différence en coop

Il nous explique alors que les questions qui ont guidé la conception d'Orbitals consistaient surtout à « trouver [leur] propre voie ». Lundgren a notamment « ajouté des préférences plus personnelles qu'[il] n'avai[t] pas eu l'occasion d'intégrer quand [il] travailai[t] là-bas » (chez Hazelight). Plus encore, il était question pour Shapefarm de se demander quel genre de studio ils étaient. Or, ce premier jeu en serait la vitrine exemplaire.

L'héritage de Hazelight est donc bien présent dans Orbitals, mais ce sera bien une expérience unique. Typiquement, la future exclu Nintendo Switch 2 tend à laisser la liberté aux joueurs de se répartir les tâches entre eux plutôt qu'elles soient imposées selon le personnage choisi, tout en s'assurant qu'ils soient en permanence investis dans l'action. Dès lors, Shapefarm proposera sa propre vision de la coop. Mais d'une manière générale, Lundgren veut vous rassurer quant à ce qui vous attend :

Une bonne partie de ce que j’ai appris en travaillant sur ces jeux [ceux de Hazelight, ndlr] se retrouve dans Orbitals, alors je pense que la comparaison est tout à fait justifiée. Je suis à peu près sûr que si vous les aimez, vous apprécierez aussi Orbitals. Jakob Lundgren, pour Gameblog.

Assurément, Orbitals sera un des rendez-vous à ne pas manquer de la rentrée. Le premier jeu de Shapefarm sortira le 3 septembre 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2.