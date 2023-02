Avec leur prochain jeu, les créateurs d'Ori and the Blind Forest misent très très gros. Ils n'hésitent pas à déclarer la guerre à Diablo et Path of Exile et pensent pouvoir la remporter.

Moon Studios, les développeurs derrière les excellents Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps, teasent de plus en plus leur futur projet qui sera un action-RPG. Thomas Mahler, directeur créatif, en rajoute une couche sur l'importance de ce jeu qui pourrait conduire à la mort du studio.

Un tournant pour le studio d'Ori and the Blind Forest

Après avoir exploré le metroidvania avec succès dans Ori and the Blind Forest et sa suite, Moon Studios embarque toute son équipe dans les confins de l'action-RPG. Et les ambitions sont là puisque Thomas Mahler, directeur créatif de la boîte, s'était risqué à une comparaison entre deux jeux cultes de Nintendo pour démontrer l'importance de leur projet.

Ori était notre Mario, ce sera notre Zelda. C’est ce que j’avais en tête quand j’ai commencé le prototype de ce nouveau projet en 2015. Nous nous sommes ensuite engagés à faire Ori and the Wisps, ce qui nous a permis de donner à ce projet plus de temps afin de pouvoir le transformer en un ARPG à part entière. Via Twitter.

Sur le réseau social à l'oiseau, Mahler a été plus loin et a précisé qu'il fallait que ce soit une révolution pour le genre, car dans le cas contraire, ce ne serait réellement pas bon pour les affaires de Moon Studios.

Notre prochain projet sera un moment décisif pour Moon. Soit nous parvenons à révolutionner le genre A-RPG, soit nous disparaitrons. C'est un business qui repose sur le succès. Si on fait un bon produit, les gens l'achètent et nous sommes autorisés à en faire d'autres. Si notre produit ne fonctionne pas, c'est peu probable que nous ayons une autre chance. Via Twitter.

Le magnifique Ori and the Will of the Wisps. Crédits : Steam.

Diablo et Path of Exile, gare à vous !

C'est donc quitte ou double pour les créateurs d'Ori and the Blind Forest qui affichent tout de même une certaine confiance dans leur futur bébé. Bien que ce soit dit également sur le ton de la plaisanterie, Thomas Mahler défie l'action-RPG Path of Exile et le hack'n'slah Diablo.