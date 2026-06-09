Les fans d'aventures coopératives à la It Takes Two et Split Ficiton vont vraiment s'en donner à cœur joie avec Orbitals. Le jeu néo-rétro de Shapefarm se montre encore au Nintendo Direct pour faire sa grande annonce.

C'est le grand jour pour la firme rouge. Après un week-end de Summer Game Fest riche en surprises de taille, c'est au tour du Nintendo Direct de dérouler ses annonces. C'était donc le moment tout trouvé pour les éditeurs-tiers pour rappeler la sortie prochaine de leurs titres. Parmi eux, une exclusivité très prometteuse à la It Takes Two s'est offert une nouvelle présentation pour lever le voile sur ce détail que tous les curieux attendaient.

On sait enfin quand on pourra jouer à ce successeur d'It Takes Two

Au milieu d'un marché multijoueur saturé d'expériences compétitives, des studios tendent de plus en plus à remettre la coopération en avant. On pense forcément à Hazelight, qui en a fait sa marque de fabrique avec A Way Out, It Takes Two et Split Fiction. Mais ce n'est pas le seul dans ce cas. L'équipe tokyoite de Shapefarm a décidé de marcher dans les traces du Suédois avec Orbitals, le jeu de science-fiction qui se fait à deux.

Après une apparition remarquée au Game Awards, Orbitals a choisi les conférences de Nintendo pour se rappeler au public. Et pour cause, Shapefarm a choisi la Nintendo Switch 2 comme console privilégiée de sa toute première production. Annoncé comme une « aventure intergalactique » à vivre à deux, le jeu reprend l'esprit des It Takes Two et autres Split Fiction afin de pousser le curseur de la coopération à fond. Dans la peau de deux amis explorateurs, c'est un voyage plein de rebondissements pour sauver votre foyer qui vous attend.

De plus, tout comme It Takes Two et Split Fiction, ce jeu promet un récit profond, plein d'humanité. Mais ce qui a retenu notre attention depuis la première présentation, c'est l'univers particulier de cette nouvelle production. Savamment rétro, Orbitals va nous plonger dans un monde inspiré des animes 1990. Que ce soit le chara-design, la colorimétrie ou tout bonnement l'ambiance, tout nous ramène en arrière, y compris dans le nouveau trailer du Nintendo Direct. Trailer qui, enfin, annonce la date de sortie tant attendue. C'est donc maintenant confirmé, le titre débarquera le 3 septembre 2026 sur Nintendo Switch 2, avec les précommandes qui ouvriront sur l'e-Shop plus tard dans la journée.