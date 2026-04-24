Les amateurs d'aventure en duo à la Split Fiction et It Takes Two devraient se régaler avec le nouveau jeu de Shaefarm, une future pépite éditée par Kepler Interactive.

Les aventures en coop ont de plus en plus la cote. En même temps, le studio Hazelight enchaîne les titres de renom, inspirant la scène indépendante sur son passage. Dès lors, les fans de jeux à la Split Fiction et It Takes Two voient de nouvelles propositions du genre émerger. Un nouveau précise justement dévoile davantage son gameplay dans une présentation qui met déjà l'eau à la bouche.

Rétro et coop, un nouveau phénomène après Split Fiction ?

On se souvient de cette époque où la coop locale avec écran scindé était un incontournable des jeux avec un mode multijoueur. À présent, ce rendez-vous à deux manette en main sur un canapé se fait de plus en plus rare, laissant plutôt la place aux expériences à distance. On pense encore à Little Nightmares 3 qui décevait par son absence de local alors qu'il propose la première expérience multi de la licence. À l'inverse, on se réjouit des initiatives de Hazelight qui brille avec ses jeux full-coop, d'A Way Out à Split Fiction, et qui inspire d'autres studios.

En effet, on revoit des titres s'appuyer sur la coop locale pour proposer une expérience solide en duo, comme l'ont fait It Takes Two ou encore Split Fiction. Cette année, ce sera au tour d'Orbitals de vous faire passer en binôme derrière la manette. Le jeu se laissera approcher en duo pour incarner Maki et Omura, deux explorateurs inséparables.

Déjà remarqué pour son esthétique inspirée par les anime des années '80, Orbitals surprend également par son gameplay à deux. Le nouveau trailer laisse paraître toute l'inspiration de titres à Split Fiction. Le studio Shapefarm a pensé une expérience asymétrique, permettant aux deux joueurs d'avancer en parallèle mais chacun à leur manière pour remplir un objectif commun. La communication et la collaboration seront ainsi indispensables pour aller au bout de l'aventure.

Orbitals sortira à l'été 2026, en exclusivité sur Nintendo Switch 2. La console avait déjà prouvé l'efficacité de titres coopératifs en accueillant un portage de Split Fiction. Shapefarm continuera donc sur cette lancée en tirant parti des Joy-Con 2. Il sera bien sûr possible d'en faire l'expérience en multi en ligne ou de partager le jeu sur la nouvelle ou l'ancienne console hybride pour jouer sur deux consoles différentes.