Après avoir fait une énorme boulette en dévoilant en avance sa présence lors de ce Nintendo Direct, Orbitals a bien tenu promesse. Le jeu avait su créer la surprise lors de sa première présentation avec sa coopération à la Split Fiction et sa direction artistique savoureuse. Pour ce nouveau rendez-vous, il nous en a une nouvelle fois mis plein les yeux, mais en a également profité pour faire une grosse annonce.

Orbitals, ou le futur Split Fiction exclusif à la Nintendo Switch 2

Rares sont les jeux à proposer du multijoueur en partageant le même écran, que ce soit en local ou non. Plus rares encore sont ceux qui en font l'essence même de leur proposition. It Takes Two ou, plus récemment, l'excellent Split Fiction nous ont pourtant prouvé qu'il y avait un créneau à prendre. Orbitals, du studio Shapefarm, va lui aussi tenter l'aventure sur Nintendo Switch 2. Le jeu nous proposera d'incarner, Maki et Omura, deux explorateurs de l'espace qui tenteront de sauver leur vaisseau d'une terrible tempête cosmique. Ils devront alors collaborer et et compter l'un sur l'autre pour survivre.

Dans la droite lignée d'un Split Fiction, le jeu mettra en scène les deux protagonistes sur le même écran et fera la part belle à la coopération. Cette dernière sera d'ailleurs au centre du gameplay puisqu'il sera impossible de faire sans. Les différentes présentations nous le montrent d'ailleurs très bien : les deux héros sont complémentaires et doivent multiplier les actions pour s'entraider. Visiblement, Orbitals pousse sont inspiration un peu plus loin et semble promettre un rythme soutenu et des situations variées. C'était là aussi l'une des grande force de Split Fiction. De plus, avec sa direction artistique qui respire les dessins animés des années 90, Orbitals semble avoir tout ce qu'il faut pour charmer les joueurs. Il a profité de ce premier Nintendo Direct de 2026 pour nous dévoiler une fenêtre de sortie. Orbitals sera donc disponible dès cet été sur Nintendo Switch 2. Cerise sur le gateau, vous pourrez profiter du jeu à plusieurs avec une seule copie du jeu grâce à la fonctionnalité Gameshare.