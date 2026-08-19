Shapefarm a confirmé que l'équipe n'a pas eu recours aux outils d'IA générative pour le développement d'Orbitals. Les créateurs nous parlent un peu plus de leur position à ce sujet.

Au milieu des polémiques qui s'accumulent autour de l'usage de l'intelligence artificielle (IA) générative dans l'industrie du jeu vidéo, Shapefarm a assuré ne pas s'en être servi pour le développement d'Orbitals. Le jeu coop attendu à la rentrée prochaine sur Nintendo Switch 2 se revendique comme un jeu profondément respectueux des techniques traditionnel. Les développeurs Marcos Ramos (directeur créatif) et Jakob Lundgren (game director) nous ont partagé leur vision en interview.

Un développement débuté chez Shapefarm avant l'avènement de l'IA

L'explosion de l'IA générative dans les usages est relativement récente quand on y pense. DALL-E, l'outil d'Open AI pour créer des images, n'a été lancé qu'en 2021, puis ChatGPT en novembre 2022. « Quand on a commencé à travailler sur le jeu, je ne crois même pas que l'IA était répandue comme aujourd'hui », se souvient Marcos Ramos. Jakob Lundgren, qui a rejoint Shapefarm en janvier 2022, au début du développement d'Orbitals, ajoute que « ce n'était pas assez bon pour être utilisé par des professionnels à l'époque ».

L'équipe de Shapefarm aurait toutefois pu prendre le train en route. Cependant, il ne semble pas vraiment y avoir eu de débat parmi les membres. D'une part, Ramos rappelle que « quand l’IA s’est démocratisée il y a quelque chose comme 2 ans, la production du jeu était déjà bien avancée ». D'autre part, il note comment le sujet a rapidement été balayé finalement :

On s’est vite dit : “Non, merci” *rires*. L’une des principales raisons à cela est que ce qui m’amuse le plus chaque jour, c’est de m’asseoir et dessiner avec mon papier sur une feuille les personnages et les histoires qui me viennent en tête. Alors je ne veux pas perdre ce plaisir. Marcos Ramos, pour Gameblog.

Le vrai travail d'équipe passe en premier pour Orbitals

La passion des développeurs de Shapefarm pour leur métier est claire. On ne s'étonnera donc pas de leur position vis à vis d'outils comme l'IA générative. Mais un autre aspect du développement d'Orbitals est essentiel à retenir. Mais c'est aussi le travail d'équipe qui a primé. « Je crois que notre jeu brille mieux quand on travaille et partage nos idées ensemble », explique Marcos Ramos. Pour illustrer son propos, il imagine « un gars qui vient et qui dit : “Je veux ça, ça, ça et ça“, puis on s'exécute ». Chez Shapefarm, il estime que c'est tout le contraire :

D’une certaine façon, ça fait partie de l’ADN d’Orbitals puisque c’est l’expérience que nous voulons faire vivre aux joueurs. Quand on pense aux personnages, à la musique, aux effets spéciaux… tout ça vient de gens qui créent à partir des idées et des souvenirs d’enfances qu’ils partagent. Alors désolée l’IA, mais reste dans ton coin *rires*. Marcos Ramos, pour Gameblog

Jakob Lundgren rebondit là-dessus pour tenter à son tour la manière dont Orbitals a été conçu en coulisses. « On crée notre jeu à travers nos conversations quand l'IA, elle, n'est qu'un monologue ». La méthode de travail chez Shapefarm ne consiste visiblement pas à s'asseoir devant un ordinateur et envoyer des prompts. Le processus est bien plus empirique :

Certains des aspects les plus cool de notre jeux, ce sont les moments où on s’assoit pour y jouer et que quelqu’un demande : “Tiens, ce serait pas chouette qu’on puisse fait ça ?”, et qu’un autre répond : “si on le faisait de cette façon ?”. Quelqu’un s’enthousiasme et se passionne à propos d’une idée jusqu’à l'implémenter dans le jeu. Je crois que ça se ressent vraiment quand, en tant que joueur, on joue à un jeu que des gens ont pris plaisir à faire, qui les a passionnés. Je ne suis pas certain qu’on puisse obtenir la même chose avec l’IA. Jakob Lundgren, pour Gameblog

© Kepler Interactive / Shapefarm

Où et quand jouer à Orbitals, le premier jeu de Shapefarm ?

Soutenu par l'éditeur Kepler Interactive, Shapefarm lancera son premier jeu à la rentrée prochaine. Ainsi, le jeu coop Orbitals promet d'être un des points d'orgue d'un mois de septembre déjà très rempli :