À l’approche de sa sortie, Orbitals, futur jeu coopératif à la It Takes Two et Split Fiction, fait une grande annonce pour les joueurs du monde entier, et notamment français.

Si les jeux multijoueur ne sont assurément pas ce qui manque dans l’industrie, un étonnant constat s’impose tout de même : il s’agit très souvent d’expériences compétitives. Pourtant, s’il y a bien une chose que nous ont prouvé des titres comme It Takes Two et Split Fiction, c’est qu’il y a une vraie demande pour les expériences coopératives. Une demande que compte bien honorer Orbitals pour les possesseurs de la Nintendo Switch 2, qui vont d’ailleurs avoir droit à un avantage qui fera plaisir à beaucoup de joueurs : une version française.

Orbitals dévoile son casting français, avec de beaux noms

Oui, à une époque où même de grosses productions comme Fable et Forza Horizon 6 tendent à s’en détourner, Shapefarm et Kepler Interactive ont fièrement annoncé avoir décidé de collaborer avec de nombreux comédiens de doublage à travers le monde afin de faire d’Orbitals une expérience aussi authentique que possible. Et à quelques semaines de sa sortie, prévue pour le 3 septembre 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2, l’heure est désormais venue pour le studio de dévoiler les voix qui seront au casting du jeu.

Et on peut dire qu’il y a du beau monde, puisque dans la liste se trouve notamment Brigitte Lecordier, voix emblématique de Dragon Ball, qui incarnera ici le personnage de Kinakoko. Elle ne sera toutefois pas seule, puisque Orbitals pourra également compter sur la présence d’Amandine Barbier (Clair Obscur Expedition 33) dans le rôle de Maki, de Victor Niverd (God of War Sons of Sparta) dans celui d’Omura, de Pascal Gimenez (Harry Potter) dans celui de Togen et enfin de Jean-Christophe Acquaviva dans celui de Jaga.

Une aventure coopérative qui sent bon les années 80

Sachez d’ailleurs que la cinématique d’introduction d’Orbitals, réalisée en collaboration avec Studio Massket, est désormais disponible sur YouTube avec les doublages français. De quoi avoir une meilleure idée de ce que nous réserve le titre de Shapefarm en la matière, à savoir quelque chose d’extrêmement qualitatif à première vue. « Nous nous sommes associés au légendaire Studio Massket pour créer des cinématiques classiques et réalisées à la main afin de mettre véritablement en valeur l’histoire tout au long du jeu », expliquent les créateurs d'Orbitals.

« Dans l’objectif de rendre hommage à ce support, nous avons travaillé en étroite collaboration avec [eux] pour créer cette atmosphère chaleureuse et nostalgique qui définit ce tout nouvel univers. Nous espérons que vous l’apprécierez ». Et au vu des premières réponses, il semblerait que ça sente déjà bon pour le It Takes Two-like. « Tu sais que c’est bien quand tu ne comprends pas un mot, mais que tu es quand même captivé », écrit par exemple un joueur sous la vidéo. « C’est une superbe animation à l’ancienne, j’adore ». Rendez-vous sur Nintendo Switch 2 à la rentrée.

Source : Shapefarm