Orbitals, le jeu coop à la It Takes Two qui va créer l'événement à la rentrée sur Nintendo Switch 2, proposera un doublage en 8 langues, dont le français. Les développeurs nous expliquent en interview ce qui a guidé leurs choix pour le casting.

Orbitals a récemment fait sensation en dévoilant le nom de son casting français. La prochaine exclusivité Nintendo Switch 2, attendue le 3 septembre 2026, profitera en effet d'un doublage intégral en plusieurs langues. Marcos Ramos et Jakob Lundgren sont revenus pour nous en interview sur cette volonté de proposer jusqu'à 8 langues différentes, mais aussi la philosophie qui les a guidé pour trouver les interprètes parfaits.

Orbitals sera un jeu multilingue guidé par la culture des anime

Ce sera assurément l'un de ses atouts. Orbitals profitera d'un doublage multilingue, un choix qui permet non seulement plus d'accessibilité compte tenu de son gameplay en coop qui misera en partie sur l'action, mais aussi ouvrira la future exclusivité Nintendo Switch 2 à un public d'autant plus large avec 8 langues proposées dès la sortie :

Japonais (version originale)

Anglais

Français

Espagnol

Espagnol d'Amérique du Sud

Allemand

Chinois

Pourtant, c'est un choix osé, financièrement parlant, pour un studio indépendant. On peut penser à des studios comme Don't Nod dont la plus célèbre licence, Life is Strange, n'était proposée qu'en anglais à ses débuts alors qu'il a été produit par des Français. Dans un autre genre, Rockstar Games fait le choix éditorial de ne proposer que ses jeux en anglais, bien que la firme étoilée ait les moyens d'investir. On pensera aussi dernièrement à la polémique autour d'Halo Campaign Evolved qui a proposé un doublage français entièrement réalisé à l'IA. Alors qu'est-ce qui pouvait bien justifier cette prise de risque pour Shapefarm ?

Je crois que nous avions surtout confiance dans le projet. On y croit vraiment, Kepler aussi. Marcos Ramos, directeur créatif

Marcos Ramos insiste bien sur le soutien qu'a représenté Kepler en tant qu'éditeur dans ce parcours. Car doubler en une ou deux langues, c'est une choses. Mais en 8 ! Pourtant, malgré le coût que cela pouvait représenter, c'était un choix du cœur pour le directeur créatif : « On voulait aussi se rapprocher des cultures où l'anime occupe une place vraiment, vraiment importante ». Il ne vous aura pas échappé qu'Orbitals a un style très inspiré de la japanimation, allant jusqu'à travaillé avec un studio d'animation justement. C'était donc cohérent de penser à ce qui fait la culture de ces univers et parle aux communautés.

Lundgren explique que Shapefarm s'est « assuré que, surtout dans les pays qui ont doublé de l'anime, on double aussi le jeu dans ces langues ». Il rit quand il pense au fait qu'Orbitals ne soit pas doubler dans sa langue natale, le suédois. Mais il ajoute aussi que justement, lui a grandi surtout en écoutant des versions originales ou doublées en anglais des anime. À l'inverse, quand on pense à la France, nous avons justement grandi avec des séries dans notre langue. C'est donc aussi pour retrouver cette connexion que le studio tenait à ce choix pour Ramos :

Ça n’aurait pas eu la même saveur autrement. C’était notre objectif de miser sur cette dimension de l'“enfance”. Cette connexion vient en partie du doublage. Même si je viens d’Argentine, j’ai grandi avec des anime au son mexicain. Alors c’était très important pour moi qu’on ait ça. Marcos Ramos, directeur créatif

Un casting choisi pour faire honneur aux personnages

Quand Shapefarm a dévoilé le casting international d'Orbitals, chaque pays ayant droit à sa localisation a pu se réjouir des noms annoncés à la distribution. En version originale japonaise par exemple, on retrouve deux noms qui brillaient récemment dans Tokyo Revengers : Ryota Ōsaka (Naoto Tachibana) et Masaaki Mizunaka (Keisuke Baji). En France, on aura le plaisir de retrouver, entre autres, Brigitte Lecordier (Dragon Ball) et Pascal Gimenez (Sword Art Online).

Mais trouver un bon casting pour le doublage, ce n'est pas qu'une question de nom. Marcos Ramos l'avoue bien. Pendant la production, « c'était toujours un mélange du genre : “Ce serait cool d'avoir cette personne, non ?” ». Toutefois, malgré les préférences de chacun ou les liens avec certaines voix, la priorité était que la comédienne ou le comédien colle au rôle :

C’était important de rester fidèles aux personnages et à l’histoire qu’on racontait. Pour nous, la priorité absolue était que l’acteur corresponde au personnage. Si ce n’était pas le cas, même s’il s’agissait d’une personne célèbre, on ne l’aurait pas choisie. Marcos Ramos, directeur créatif

Le casting français en témoigne bien d'ailleurs. Si nous retrouvons des noms plus qu'aguerris à l'exercice du doublage, d'autres sont plus anonyme dans le secteur des anime ou du jeu vidéo. Nous pensons en particulier à Amandine Barbier qui, si elle est s'est dernièrement illustrée dans Clair Obscur Expedition 33, vient surtout du monde du théâtre. Ce sera donc un nouvel exercice pour elle, tandis que les connaisseurs auront aussi plaisir à retrouver quelqu'un comme Brigitte Lecordier. D'ailleurs, Ramos nous rassure quant au fait qu'elle a été choisie pour Orbitals : « Heureusement, avec elle, on s'est dit : “Oh mon Dieu, c'est la meilleure ! Parfaite !” ».

Tous les noms connus du casting VF d'Orbitals

Nous pourrons donc entendre les performances du casting français d'Orbitals le 3 septembre 2026 sur Nintendo Switch 2. Les interprètes ont d'ailleurs enregistré en France, dans le studio Anatole, basé à Lyon. Même si d'autres personnages sont susceptibles de se révéler pendant le jeu, voici donc déjà les 5 noms connus pour la VF :