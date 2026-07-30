À quelques semaines de sa sortie, Orbitals confirme la présence d’un Pass Ami à son lancement et dévoile l’ensemble des façons dont il sera possible de jouer en coop.

De The Blood of Dawnwalker à Silent Hill Townfall, en passant par Marvel’s Wolverine, Control Resonant ou encore Onimusha: Way of the Sword, on peut dire que la rentrée 2026 ne manquera pas de nouveaux jeux à découvrir pour le public. Mais parce qu’il ne doit pas y en avoir que pour les grosses sorties, rappelons que les amateurs de jeux coopératifs à la It Takes Two auront également la possibilité de retrouver Orbitals sur Nintendo Switch 2, avec une sortie prévue dès le 3 septembre. Et oui, comme les jeux d’Hazelight Studios, un Pass Ami sera de la partie.

Orbitals aura droit à un Pass Ami Global dès son lancement

Car bien décidé à mettre toutes les chances de son côté pour reproduire le succès des titres de Josef Fares, Shapefarm a récemment confirmé sur ses réseaux sociaux que les possesseurs d’Orbitals pourront inviter gratuitement l’un de leurs amis à les rejoindre pour découvrir le jeu ensemble. « Nous sommes ravis de vous annoncer que [le jeu] proposera un ‘Pass Ami Global’ dès sa sortie, qui comprendra une démo gratuite en mode coopératif local », apprend-on dans un communiqué tombé hier sur le site du studio.

Comme pour It Takes Two et Split Fiction plus récemment, cela signifie donc qu’une seule copie d’Orbitals sera nécessaire pour pouvoir profiter de l’intégralité de l’expérience en duo, le second joueur ayant la possibilité de rejoindre le premier sur simple invitation grâce à l’application dédiée. Le seul pré-requis, bien sûr, sera toutefois de disposer d’un abonnement actif au Nintendo Switch Online pour les deux joueurs, et surtout de posséder une Nintendo Switch 2. En tout cas, dans le cas d’une session coop en ligne.

Les 4 façons de jouer au jeu sur Nintendo Switch

Car l’autre grande nouvelle, c’est que dans le cas d’une session coop locale, Orbitals pourra également être joué via une Nintendo Switch première génération à partir de la fonction GameShare. Même si, bien sûr, le possesseur du jeu devra quant à lui posséder une Nintendo Switch 2, seule plateforme sur laquelle sera disponible le jeu à son lancement. Mais parce que les exemples valent mieux que les mots, voici donc les quatre façons avec lesquelles il sera possible de jouer au It Takes Two-like de Shapefarm à sa sortie :

GameShare en ligne Le joueur 1 possède Orbitals Le joueur 2 possède une Nintendo Switch 2

Jeu en ligne Le joueur 1 possède le jeu Le joueur 2 possède le jeu ou le Pass Ami Global

Coop locale Le joueur 1 et le joueur 2 jouent ensemble sur la même Nintendo Switch 2

GameShare local Le joueur 1 possède Orbitals Le joueur 2 possède une Nintendo Switch 1 ou 2



Une démo d’Orbitals sera également disponible

Enfin, le studio a également profité de l’occasion pour annoncer qu’une démo du jeu sera disponible pour l’ensemble des joueurs via l’application Pass Ami Global, de sorte à permettre à tous ceux qui le souhaitent d’essayer le chapitre d’ouverture d’Orbitals. Notez toutefois que celle-ci sera uniquement jouable en coop locale.

Source : Shapefarm