On ne s'attendait pas à le revoir de sitôt, mais Capcom a préparé une nouvelle bande-annonce pour Onimusha Way of the Sword pour le State of Play. Ça a l'air toujours aussi prometteur.

Capcom a surpris tout le monde aux Game Awards 2024 en révélant Onimusha Way of the Sword, qui sortira déjà en 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Certes, l'éditeur avait prévenu qu'il allait s'atteler à ressusciter des licences dormantes, mais on n'aurait pas parier sur un retour de franchise aussi vite. Ce nouvel épisode, qui est le premier depuis plus de 12 ans, plongera le joueur dans la capitale historique japonaise de Kyoto à l'époque d'Edo déformée par un sinistre miasme. À l'occasion du State of Play, Onimusha Way of the Sword s'est encore montré et ça l'air énorme.

Onimusha Way of the Sword de retour au State of Play

Après un bref aperçu lors du dernier Capcom Spotlight, Onimusha Way of the Sword a été l'un des invités du State of Play pour une nouvelle bande-annonce de gameplay. Une vidéo qui avait pour objectif d'introduire le protagoniste Miyamoto Musashi. « Un samouraï expérimenté qui arrive à Kyoto et qui cherche à prouver à tous que sa maîtrise de l’épée est inégalable. Son voyage prend cependant une tournure étrange et inattendue. Le protagoniste de ce jeu est un jeune et puissant samouraï qui enchaîne les combats sanglants ».

Exit Samanosuke donc, mais on le savait déjà. En revanche, on a appris que Miyamoto Musashi a été créé à partir de l'acteur Toshiro Mifune qui a tourné dans de nombreux films du légendaire Akira Kurosawa (Les Sept Samouraïs, Sanjuro, Yojimbo...). Pour le reste, Onimusha Way of the Sword ressemble forcément à ses aînés, mais l'éditeur japonais a promis un gros focus sur les combats et notamment sur l'entrechoquement des lames.

Afin de vaincre les Genma, notre héros disposera évidemment d'un gantelet Oni. « Alors qu’on les trouve habituellement au plus profond des enfers, la Malice qui enveloppe Kyoto a fait émerger ces créatures dans le monde des vivants. Leurs atrocités incessantes ont plongé la capitale dans un état de chaos et de terreur ». Le gameplay d'Onimusha Way of the Sword promet en tout cas de belles choses, avec un personnage qui pourra s'abriter derrière une table et même s'en servir pour amocher ses adversaires. Onimusha Way of the Sword sera disponible dès l'année prochaine sur PS5, Xbox Series X|S, PC... et peut-être Nintendo Switch 2.