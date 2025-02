C’est aux Games Awards 2024 que le reboot d’Onimusha a été annoncé. Une licence que l’on ne pensait même plus revoir depuis tout ce temps. Et pourtant, elle aura prochainement le droit à une seconde jeunesse. Alors que l’on ne sait pratiquement rien du projet, le jeu est venu passer une tête lors du Capcom Showcase de ce soir avec un peu de gameplay.

Le nouveau Onimusha compte bien faire briller de nouveau la licence

Onimusha, c’est à l’origine un jeu d’action teinté d’horreur. On y incarnait un guerrier capable de traquer et tuer des démons et d’en absorber l’énergie. La force du jeu résidait dans son gameplay légèrement exigeant et quelque peu difficile. Son univers atypique, mêlant folklore et horreur, était également l’un des atouts de la franchise, avant que celle-ci ne verse dans l’action complète avec plusieurs autres jeux pas tous très réussis. Mais depuis des dizaines d'années, c’est le calme plat. Il aura fallu attendre les Games Award 2024 pour que Capcom se décide à nous faire une énorme surprise, l’annonce d’un reboot. Ce dernier se montre aujourd’hui davantage avec du gameplay qui s’annonce franchement prometteur. Onimusha n'a pas de date de sortie, mais une fenêtre. Le jeu est prévu sur PS5, Xbox Series et PC pour 2026.

Le nouveau jeu reprendra tout ce qui a fait le succès de la licence, mais ajoutera aussi des nouveautés. Déjà, il s‘agira d’un nouveau héros, différent des précédents épisodes. Le jeu se passera dans les alentours de Kyoto à l’époque du japon féodal. Les démons seront bien évidemment de sortie et resteront la menace principale. Le jeu promet d’être viscérale, Capcom ayant mit l’accent sur les combats au sabre et n’ont d’ailleurs pas oublié l'exigence de la série. Cependant, ils affirment que le jeu ne sera pas excessivement difficile et restera abordable pour les fans d’action pur sang.

Cerise sur la gâteau, Capcom a annoncé l’arrivée d’Onimusha 2 en version totalement remastérisée. Là encore pas de date de sortie, mais un petit trailer qui nous annonce que le jeu sortira courant de l’année 2025 sur toutes les consoles et PC.