One Piece a été à l’honneur ce week-end à l’occasion de l’OP Day. Un week-end riche en annonces pour les fans de l’univers d’Eiichiro Oda, qui s'est soldé cette fois-ci par la révélation de la bande-annonce de la saison 2 de la série Netflix et par l'annonce d'un nouvel anime. Si beaucoup espéraient que le prochain jeu vidéo soit dévoilé, Bandai Namco a préféré mettre à l’honneur l’une de ses meilleures adaptations vidéoludiques en annonçant un nouveau DLC. Et cela ne plaît pas à tout le monde.

De nouveaux DLC pour One Piece Pirate Warriors 4

Automne 2025 : Rob Lucci (CP0) et deux autres personnages encore non dévoilés, ainsi que trois costumes additionnels

: Rob Lucci (CP0) et deux autres personnages encore non dévoilés, ainsi que trois costumes additionnels Début 2026 : Ener, King et Zephyr.

Ceux qui achèteront ce nouveau Character Pass de One Piece Pirate Warriors 4 se verront offrir en prime d’une nouvelle technique spéciale pour Shanks, « Kamusari ». Bandai Namco garde encore secret le nom des DLC, sans doute pour ne pas trop en dire sur les deux personnages encore non révélés. La communauté a cependant exprimé son mécontentement quant au prix de ce nouveau Season Pass, facturé 29,99€, comme les deux précédents. En cause, l’absence de véritables nouveaux contenus pour justifier de se replonger dans One Piece Pirate Warriors 4, cinq ans après sa sortie.

« Qu’est-ce que vous voulez que je fasse de ces persos alors que j’ai fini le jeu il y a une éternité ? Pas de nouvelle mission, de carte, d’histoire, etc. C’est abusé. », peut-on lire en réaction à l’annonce sur les chaînes officielles de Bandai Namco. L’impatience grandit, alors que de nombreux joueurs réclament plutôt un One Piece Pirate Warriors 5 avec de vraies nouveautés, plutôt que des personnages à réutiliser dans des missions poncées depuis des années maintenant.

