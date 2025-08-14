Pendant que les joueurs attendent un tout nouveau jeu vidéo One Piece, le dernier à être sorti continue de s'agrandir avec de nouvelles extensions, loin de faire l’unanimité.
One Piece a été à l’honneur ce week-end à l’occasion de l’OP Day. Un week-end riche en annonces pour les fans de l’univers d’Eiichiro Oda, qui s'est soldé cette fois-ci par la révélation de la bande-annonce de la saison 2 de la série Netflix et par l'annonce d'un nouvel anime. Si beaucoup espéraient que le prochain jeu vidéo soit dévoilé, Bandai Namco a préféré mettre à l’honneur l’une de ses meilleures adaptations vidéoludiques en annonçant un nouveau DLC. Et cela ne plaît pas à tout le monde.
De nouveaux DLC pour One Piece Pirate Warriors 4
Si un nouveau jeu est bien en préparation, sans que l’on sache encore s'il s'agira d'un muso, d'un RPG ou d'un jeu de combat, le dernier en date n’a pas encore dit son dernier mot. Depuis sa sortie en 2020, One Piece Pirate Warriors 4 n’a cessé d'étoffer son roster avec plusieurs DLC payants. Le Character Pass 3 a donc été révélé au grand jour avant d’être rapidement mis en vente. Disponible à la précommande depuis le 11 août 2025, cette extension comprendra de nouveaux personnages jouables, qui seront déployés au fil des mois, avec la feuille de route suivante :
- Automne 2025 : Rob Lucci (CP0) et deux autres personnages encore non dévoilés, ainsi que trois costumes additionnels
- Début 2026 : Ener, King et Zephyr.
Ceux qui achèteront ce nouveau Character Pass de One Piece Pirate Warriors 4 se verront offrir en prime d’une nouvelle technique spéciale pour Shanks, « Kamusari ». Bandai Namco garde encore secret le nom des DLC, sans doute pour ne pas trop en dire sur les deux personnages encore non révélés. La communauté a cependant exprimé son mécontentement quant au prix de ce nouveau Season Pass, facturé 29,99€, comme les deux précédents. En cause, l’absence de véritables nouveaux contenus pour justifier de se replonger dans One Piece Pirate Warriors 4, cinq ans après sa sortie.
« Qu’est-ce que vous voulez que je fasse de ces persos alors que j’ai fini le jeu il y a une éternité ? Pas de nouvelle mission, de carte, d’histoire, etc. C’est abusé. », peut-on lire en réaction à l’annonce sur les chaînes officielles de Bandai Namco. L’impatience grandit, alors que de nombreux joueurs réclament plutôt un One Piece Pirate Warriors 5 avec de vraies nouveautés, plutôt que des personnages à réutiliser dans des missions poncées depuis des années maintenant.
Source : Bandai Namco