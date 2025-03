La suite de One Piece réserve une belle surprise pour les fans les plus collectionneurs. Toutefois, hâtez-vous si vous voulez être sûr de l'obtenir, car il n'y en aura pas pour tout le monde.

Les fans de One Piece vont encore avoir de bonnes raisons de se réjouir ! Alors que la reprise de l'anime approche doucement et que la série live-action de Netflix précise de plus en plus la suite, le manga a une belle surprise en réserve. Si vous êtes du genre à peaufiner votre collection, alors vous ne pourrez pas à passer à côté de cette opportunité. Cependant, il faudra être rapide pour être sûr de l'obtenir.

Un indispensable pour les fans de One Piece

Des mangas longs, il y en a. Mais le plus populaire est assurément One Piece, l'œuvre de piraterie imaginée par Eiichiro Oda. Depuis bientôt 28 ans, nous suivons les aventures de l'équipe de Luffy, l'homme-élastique, et ses compagnons tout aussi hauts en couleur. Avec plus de 1100 chapitre, on est clairement sur une œuvre-fleuve, et ce n'est pas fini !

Un nouveau volume de One Piece est sur le point de sortir. Le tome 109 débarquera en effet en librairie le 2 avril 2025. Toujours édité en France par Glénat, cet énième ouvrage se proposera dans un premier temps avec une couverture limitée. Les fans le savent bien : le premier tirage du livre bénéficiera d'une couverture brillante métallisée, et cela, sans surcoût (comptez les traditionnels 7,20 €). Si vous ne voulez pas passer à côté, sautez en vitesse sur les précommandes !

© Eiichiro Oda / Glénat.

Résumé du tome 109

Bonney sait désormais que le responsable de l’amnésie de Kuma n’est autre que Saint Saturn en personne ! Lorsqu’elle le voit apparaître devant elle, son sang ne fait qu’un tour et elle n’hésite pas à lui planter son sabre en plein torse ! Hélas, son attaque est sans effet et elle se retrouve dans une situation des plus critiques… jusqu’à ce que l’incroyable se produise. Les aventures de Luffy à la poursuite du One Piece continuent !