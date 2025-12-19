C’est officiel. Koei Tecmo et Bandai Namco se sont félicités ce 18 décembre 2025 d’avoir écoulé plus de 10 millions de jeux One Piece Pirate Warriors depuis ses débuts en 2012. Si certains attendent impatiemment une suite qui serait encore plus ambitieuse et qui proposerait encore plus d’arcs et de personnages à ce jour, les deux partenaires semblent préférer choyer le dernier épisode en date. One Piece Pirate Warriors 4 continue d’être abreuvé de contenus et ça ne semble pas prêt de s’arrêter.

Trois nouveaux combattants pour One Piece Pirate Warriors 4

Après avoir surpris sa communauté en offrant Bonney dans sa forme Nikka à certains joueurs de One Piece Pirate Warriors 4, Bandai Namco enchaîne déjà avec le huitième character Pack. Pour rappel, ces DLC payants facturés 17,99€ proposent aux joueurs d’ajouter quelques personnages supplémentaires à leur roster déjà mastoc. Le dernier en date permettait donc d’ajouter Bonney, S-Snake et Lucci -CP0 à leur collection. Un nouveau pack spécial sera ainsi commercialisé dès le 22 janvier 2026 sur toutes les plateformes où le jeu est disponible. Il comprendra trois nouveaux personnages : Ener, Z et King.

Pas de surprise, chaque personnage arrive avec une palette de compétences qui lui est propre. Ener pourra électrifier ses ennemis à volonté et infliger des dégâts de zone redoutables. Le capitaine Z, quant à lui, est une véritable brute de force, capable de se jeter dans la mêlée, mais aussi de réduire en cendres une ligne entière d'ennemis devant lui grâce à son canon. King, de son côté, semble plus versatile avec ses attaques et glissades aériennes, qui lui permettent littéralement de voler sur le terrain. Vous pouvez découvrir les trois prochains combattants payants de One Piece Pirate Warriors 4 dans la démonstration de gameplay ci-dessous. Pour rappel, le jeu est disponible sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch 2, PS4 et Switch 1.

Source : Bandai Namco