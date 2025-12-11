L'actualité de One Piece devrait s'animer dans les prochains jours. Alors que l'anime se prépare à entamer un long hiatus suite à sa refonte complète, son remake devrait faire parler de lui sous peu. Le suspense demeure encore, mais cette fois-ci, c’est bien du côté du jeu vidéo que la licence revient brièvement. Bandai Namco continue en effet de mettre en avant l’une de ses adaptations les plus populaires, surfant sur la fin de l'arc de l’anime en cours de diffusion.

Une nouvelle Bonney pour One Piece Pirate Warriors 4

L’anime One Piece a atteint l’un de ses points culminants, marquant un tournant dans sa diffusion : il passera désormais à une cadence de seulement une vingtaine d’épisodes par an, contre un épisode par semaine jusqu’à présent. Pour les spectateurs qui s’étaient préservé des surprises du manga, l’arc actuel a permis de découvrir les véritables pouvoirs de Bonney, et plus particulièrement sa forme… très spéciale. À ce stade, si vous n'êtes pas à jour, que ce soit dans le manga ou dans l’anime, les informations peuvent être considérées comme des spoilers. L'épisode concerné date un peu, mais on ne jamais.

One Piece Pirate Warriors 4 a donc déployé une nouvelle mise à jour gratuite pour les détenteurs du pack (payant) « Future Island Egghead ». Cette dernière ajoute Bonney dans sa forme Nikka avec son fameux poing légendaire, un pouvoir qui avait fait couler beaucoup d’encre au sein de la communauté. Un tout nouveau moveset, directement inspiré de l’anime, a également été ajouté pour le personnage. Pour mémoire, le pack Character Pack 7 Future Island Egghead, facturé 17,99€, comprend trois nouveaux personnages jouables, Lucci CP0, S-Snake et Bonney, en plus de trois tenues supplémentaires, à savoir Combattant, Chaussures DOM retirées et Supernovae. One Piece Pirate Warrior 4 est disponible sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PC, Xbox One et PS4.

Source : Bandai Namco