De grandes nouvelles pour l'œuvre-fleuve d'Eiichiro Oda ! Non, on ne parle pas ici du manga ou de l'anime. Il n'est pas non plus question de la série live-action de Netflix. Cette semaine, on parle jeu vidéo. One Piece Pirate Warriors 4 de faire plusieurs belles annonces. Les joueuses et les joueurs vont encore une fois pouvoir s'y donner à cœur joie.

One Piece Pirate Warriors 4 passe des caps très importants

Décidément, One Piece Pirate Warriors 4 y voit par quatre en ce moment. Le jeu de Koei Tecmo Games fêtera son cinquième anniversaire en mars prochain. À quelques semaines de cette date importante, il peut se targuer d'avoir atteint un très bel objectif : 4 millions de copies vendues !

Pour célébrer ce joli cap, Bandai Namco a plusieurs annonces qui devraient beaucoup plaire aux fans. D'abord, One Piece Warriors 4 va bientôt enrichir son roster via un nouveau DLC. Un an après l'ajout du cultissime Gol D. Roger au jeu, il était temps d'apporter encore un peu de nouveauté. Mais, il y a une spécificité...

Eh oui ! Les nouveaux personnages qui rejoindront One Piece Pirate Warriors 4 ne seront pas choisis au hasard. C'est à vous que revient cette décision. Le résultat défini sera établi à partir d'un sondage de popularité. Ainsi, Bandai vous propose de voter entre 23 figures iconiques, à l'instar de Vivi, S-Hawk, Ryokugyu ou encore Zephyr. Pour participer, ça se passe sur le site de l'éditeur.

Mais la grande nouvelle, c'est l'entrée de One Piece Pirate Warriors 4 sur les consoles nouvelle génération ! Déjà disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, il arrivera prochainement sur PS5 et Xbox Series X|S. La date n'a pas encore été annoncée, mais ça ne saurait tarder. D'ailleurs, on ne serait pas non plus surpris qu'une re-sortie sur la future Nintendo Switch 2 soit également au rendez-vous.