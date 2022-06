One Piece Odyssey nous laisse enfin apercevoir son système de combat et son gameplay. Le dernier carnet des développeurs se montre particulièrement riche en informations et en images.

Quelques mois après son annonce, One Piece Odyssey se fait encore bien mystérieux. Ce n’est pas faute d’avoir fait une apparition au Summer Game Fest 2022 avec une courte bande-annonce présentant l’histoire du jeu. Cependant, après la débâcle de World Seeker, les fans attendent surtout de voir du gameplay et d’avoir des informations plus concrètes. Ils vont enfin être servis avec le nouveau carnet des développeurs.

Des détails sur l'implication d'Oda et le développement

Dans cette vidéo, Katsuaki Tsuzuki s'attarde avant tout sur le concept du jeu, qui racontera encore une histoire originale. Le but est de « proposer une aventure épique dans l’univers de One Piece. Nous avons mis l’accent sur la notion d’aventure et les combats typiques du manga », explique le producteur du jeu. D’ailleurs le sous-titre « Voyagez vers les profondeurs des souvenirs » lors de l’annonce n’est pas anodin. C’est une référence directe au concept de One Piece Odyssey. Cependant les développeurs ne peuvent en révéler le sens pour l’instant.

Ils ont tout de même tenu à clarifier le temps de développement et l’implication du mangaka dans le jeu. Si Eiichirō Oda a conçu les personnages du jeu il y a 3 ans, le développement d'Odyssey a débuté en réalité il y a cinq ans, en parallèle d’One Piece Pirate Warriors 4. L’écriture a ainsi commencé quand le manga en était à la première moitié de l’arc de l'Île Tougato. C’est seulement après qu'Oda a été contacté. Le jeu a piqué sa curiosité au point qu’il a voulu créer deux personnages originaux : Adio et Lim, ainsi que de nouveaux monstres comme le Léviathan et le Pingouin Sec.

Plein d'infos et des images du gameplay et des combats de One Piece Odyssey

Les développeurs se sont en revanche montrés plus généreux en ce qui concerne le gameplay et les combats. Le titre sera avant tout un JRPG avec la notion d’aventure comme accroche principale. Les équipes promettent plein de zones à explorer remplies d’adversaires et de monstres qui arpenteront les décors. Question combats, on sera sur du tour par tour classique avec la possibilité de créer une équipe de 4 personnages. Pour Tsuzuki, l’originalité de One Piece Odyssey reposera sur deux mécaniques.

La première consiste en un système de zones divisées où les adversaires et les membres de l’équipage au Chapeau de Paille sont assignés aléatoirement à des endroits lors de l’affrontement. La seconde s’appelle le « système de mise en scène » où Luffy et ses amis vont devoir surmonter des situations inattendues qui surviennent aléatoirement. Par exemple, Sanji peut être entouré de femmes et être incapable d’attaquer. Parvenir à les surmonter offrira de meilleures récompenses.

Hors combat, il sera possible de changer de personnage à la volée pour explorer le monde en 3D de Waford. Chaque Mugiwara sera doté d’une capacité unique liée à ses pouvoirs. Luffy pourra par exemple atteindre des zones plus éloignées grâce à ses bras élastiques, tandis que Zoro pourra venir à bout d'obstacles en les tranchant, que Chopper pourra se faufiler dans des tunnels étroits et que Francky pourra construire des ponts.