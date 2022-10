Bandai Namco vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce de One Piece Odyssey qui vient de raviver l’intérêt des fans pour le jeu : il sera possible de découvrir les lieux emblématiques du jeu à la sauce action-RPG.

One Piece Odyssey a beau être repoussé au 13 janvier 2023, cela n’empêche pas Bandai Namco de tenter de faire grimper la hype chez les fans. L’éditeur japonais est sur la bonne voie avec sa nouvelle bande-annonce dévoilant un arc légendaire du manga et une fonctionnalité surprise.

Alabasta dans One Piece Odyssey

Histoire originale oblige, One Piece Odyssey introduira tout un panel de nouveaux personnages et une île inédite mystérieuse. Conscient que les hors série ont du mal à se faire une place dans le cœur des fans, Bandai Namco a trouvé une parade. Le nouveau trailer du jeu confirme en effet que Luffy et toute sa bande pourront revisiter certains lieux emblématiques de leur voyage. Ce sera par exemple le cas d’Alabasta, théâtre du combat épique entre le Chapeau de Paille et Crocodile.

Les joueurs pourront alors retrouver certains personnages très appréciés de la communauté, comme Vivi, Karoo et … le Vogue Merry, le tout premier bateau de l’équipage qui a fait pleurer tant de fans. One Piece Odyssey justifiera ce voyage inopiné par une mécanique liée au monde des souvenirs des Mugiwara. Alabasta ne sera donc pas le seul lieu culte du manga qui pourra être visité. Pour découvrir les autres en revanche, il faudra attendre de nouvelles informations.