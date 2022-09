Bonne nouvelle pour les fans du manga et de l'Anime, le jeu vidéo JRPP One Pice Odyssey dévoile sa date de sortie et présente son édition collector en prime.

One Piece Odyssey est un JRPG qui place les joueurs aux commandes de Luffy et des autres Pirates du Chapeau de Paille. Le jeu devrait notamment proposer pas mal d'exploration, de quêtes et de donjons. Mais inutile de retenir le suspens plus longtemps, le jeu sera donc disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC dès le 13 janvier 2023 et les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes pour toutes ces plateformes.

Précommandes et version collector pour One Piece

@Une belle édition collector au programme

Il existe en fait 3 versions pour le jeu One Piece dont voici les détails :

Edition Standard : Inclus le jeu ainsi qu’un Bonus de précommande (10x pommes énergiques, 10x pommes exaltantes, 3x gelées dorées, 100,000 Berrys et ensemble de tenue de voyage)

Edition Deluxe : Inclus le jeu de base, le Pack Deluxe (2 petits bijoux (accessoires en jeu), la tenue de voyage Sniperking), l’Adventure Expansion Pack (1 set d’accessoires, un futur DLC avec une histoire additionnelle et 100,000 Berrys), et un Bonus de précommande (10x pommes énergiques, 10x pommes exaltantes, 3x gelées dorées, 100,000 Berrys et un ensemble de tenues de voyage). Cette Edition sera disponible sous format numérique uniquement.

Inclus le jeu de base, le Pack Deluxe (2 petits bijoux (accessoires en jeu), la tenue de voyage Sniperking), l’Adventure Expansion Pack (1 set d’accessoires, un futur DLC avec une histoire additionnelle et 100,000 Berrys), et un Bonus de précommande (10x pommes énergiques, 10x pommes exaltantes, 3x gelées dorées, 100,000 Berrys et un ensemble de tenues de voyage). Cette Edition sera disponible sous format numérique uniquement. Bundle Edition Collector : Inclus le contenu de l’Edition Deluxe, une figurine exclusive Monkey.D. Luffy (23x21x21 cm) ainsi qu’un Bonus de précommande (10x pommes énergiques, 10x pommes exaltantes, 3x gelées dorées, 100,000 Berrys et un ensemble de tenues de voyage)

Notons que les editions Standard, Deluxe et Collector sont en précommandes ici. On vous conseille de faire vite. La collector est à 159 euros et la version Deluxe à 84 euros.