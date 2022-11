Bandai Namco vient de dévoiler six minutes de gameplay inédites pour l’un, si ce n’est LE, meilleur arc du manga. Au programme, nostalgie, personnages cultes et mécaniques de jeu.

La campagne de communication autour de One Piece Odyssey s’intensifie. Toujours prévu pour le 13 janvier 2023 sur PS5, Xbox Series, PC et PS4, le RPG revient avec une nouvelle bande-annonce. A l’honneur encore une fois, celui qui est considéré par beaucoup de fans comme l’un des meilleurs arcs du manga.

Du gameplay de One Piece Odyssey à Water Seven

Luffy et sa troupe retourneront à Water Seven l’année prochaine. Bandai Namco et ILCA ont récemment révélé une fonctionnalité permettant à l’équipage au Chapeau de Paille de revivre leurs aventures les emblématiques dans One Piece Odyssey. Il y a deux semaines, l’éditeur japonais confirmait ce que beaucoup espéraient : l’arc le plus apprécié du manga pourra être découvert sous un nouveau jour. Et c’est justement le théâtre de la bataille entre Lucci et Luffy qui s’illustre aujourd'hui en vidéo avec six minutes de gameplay. L’occasion de rappeler que si les figures marquantes de l’arc comme les membres du CP9 ou le patron de Galley-La Company seront présents, tout ne se déroulera pas à l’exactitude comme dans les souvenirs des pirates.

Un moyen détourné de plaire aux plus nostalgiques, tout en apportant un vent de fraîcheur aux adaptations du manga. One Piece Odyssey sera en effet un RPG pur jus qui proposera de nouvelles mécaniques de gameplay à l’instar des Techniques de Lien. Elle permettra donc d’utiliser des attaques surpuissantes combinées pouvant être déclenchées par trois personnages en même temps. Il faudra cependant terminer des quêtes spécifiques au préalable, toutes demandant de réparer des souvenirs dans le fameux monde de Memoria. Les compétences de tous les pirates pourront par ailleurs être augmentées à l’aide du pouvoir des cubes. Cette nouvelle vidéo de gameplay ne montre qu’un bref aperçu des divers éléments de jeu qui nous attendent lors de la sortie finale. D’autres surprises sont attendues lors du lancement de One Piece Odyssey, si Bandai Namco ne décide pas de toutes les révéler d’ici-là.