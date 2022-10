Bandai Namco vient de publier enfin du vrai gameplay pour One Piece Odyssey. La vidéo se concentre sur un lieu culte de l'œuvre original et particulièrement apprécié des fans.

Plus Bandai Namco communique, plus les fans semblent rassurés au sujet de One Piece Odyssey. Dernièrement, l’éditeur a levé le voile sur une grosse surprise : il sera possible de revisiter les lieux emblématiques du manga. Aujourd’hui, l’un d’eux se montre au travers de 7 minutes de vrai gameplay. Alors, ça donne quoi ?

7 minutes de gameplay pour One Piece Odyssey

One Piece Odyssey tirera sur la corde nostalgique. Histoire originale oblige, ILCA et Bandai Namco ont trouvé la parade pour laisser les fans replonger dans les arcs cultes du manga, mais à la sauce JRPG. Grâce aux pouvoirs d’un personnage inventé de toutes pièces, Luffy et ses compagnons retourneront dans les lieux marquants de leur voyage à l’instar d’Alabasta. C’est justement la terre natale de Vivi qui est au cœur de la nouvelle vidéo de gameplay du jeu.

Grâce au monde des souvenirs, l’équipage au Chapeau de Paille pourra donc revivre certaines de ses aventures, retrouver les personnages cultes du manga, le tout sous un nouveau jour. La vidéo de gameplay ne précise pas les contours de ce scénario, mais présente plutôt les différentes mécaniques propres au JRPG. PNJ qui donneront sans doute pléthore de quêtes annexes, exploration avec les personnages jouables à la volée pour progresser ou encore combats en tour par tour y sont donc illustrés. Pour rappel, One Piece Odyssey est attendu pour le 13 janvier 2023 sur PS5, Xbox Series, PC et PS4.