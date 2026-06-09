Réputé pour avoir transformé à peu près tous les métiers imaginables en jeux de gestion au fil des années, Kairosoft s'attaque désormais à l'un des univers les plus populaires du manga japonais. L'éditeur Bandai Namco a en effet annoncé One Piece Grand Gourmet, un jeu de gestion de restaurant développé par le studio japonais lors du Nintendo Direct. Cette excursion de Sanji typée cosy est attendue le 23 octobre sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PC, iOS et Android. Les joueurs intégreront ainsi l'équipe du célèbre Baratie, le restaurant flottant dirigé par Zeff et rendu célèbre dès les premiers arcs du manga. Cette fois, l’objectif sera de développer une seconde enseigne en compagnie de l'équipage du Chapeau de Paille afin d'en faire la nouvelle référence culinaire des mers.

One Piece Grand Gourmet, le nouveau jeu qui donne faim

Comme souvent avec le studio, il faut s’attendre à une boucle de gameplay bien rodée, à base de gestion relativement accessible. Il sera ainsi question d’élaborer de nouveaux plats, de recruter du personnel, d’aménager son établissement et satisfaire une clientèle toujours plus exigeante qui piochera parmi 400 personnages de One Piece. Dans son communiqué, Bandai Namco promet un catalogue particulièrement fourni, mêlant recettes inspirées directement du manga et créations originales imaginées spécialement pour le jeu. Certains plats tireront même parti des pouvoirs des Fruits du Démon, sans doute pour multiplier les propositions les plus fantaisistes.

Sanji aura naturellement la vedette dans ce jeu One Piece, mais les joueurs pourront partir en exploration avec d’autres personnages pour découvrir de nouveaux ingrédients et débloquer des spécialités culinaires inédites. Côté personnalisation du restaurant, le studio annonce plus de 200 éléments de décoration, bâtiments et autres mobiliers, avec des références à des arcs majeurs dont les plus récents comme Egghead ou Whole Cake Island. Certains personnages pourraient même devenir des habitués si l'aménagement correspond à leurs goûts…. Rendez-vous donc le 23 octobre pour découvrir la fusion entre One Piece et le spécialiste des jeux de gestion.

Source : Bandai