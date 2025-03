Une (énième) grosse surprise serait en préparation du côté de la franchise One Piece. Ça devrait particulièrement plaire aux joueuses et aux joueurs, tenez-vous prêts !

Les nouvelles s'enchaînent pour la franchise One Piece ! Rien ne semble pouvoir arrêter l'équipage du Chapeau de Paille qui vogue de projet en projet avec aisance. Entre la publication du manga et le retour de l'anime, les équipes ont encore trouvé le moyen d'annoncer une série inédite. Cependant, ce ne serait pas la seule nouveauté à poindre à l'horizon. Une autre grande annonce serait en préparation, ç'a a encore leaké.

One Piece n'a pas fini de vous surprendre

Cette semaine marque un grand moment pour tous les fans de One Piece ! De fait, c'est ce week-end que l'anime revient sur nos écrans pour poursuivre l'arc Egghead sur Crunchyroll et, une semaine après, sur Netflix. Mais, nos Mugiwara ont encore bien des surprises en réserve, en particulier les membres originels de l'équipage.

C'est en tout cas ce que dévoile le leaker NotPalo, que certains joueurs connaissent bien. De fait, il s'est spécialisé dans l'actualité liée au jeu Fortnite. Vous voyez où on veut en venir ? Une rumeur relayée il y a un peu plus d'un an par le podcast de Xbox Era refait surface via son compte, et ça concerne One Piece.

Selon ses sources, NotPalo affirme que les personnages emblématiques de One Piece devrait prochainement rejoindre le long roster de Fortnite. Le Battle Royale qui s'est fait une spécialité de mélanger les licences de toutes sortes aurait prévu cette collaboration depuis longtemps, mais celle-ci aurait pris du retard. Néanmoins, ce serait toujours dans les cartons, sans date de sortie précise. Compte tenu du succès de l'œuvre d'Eiichiro Oda, voilà qui annonce du très lourd.

Selon les informations, je peux confirmer que One Piece prévoit toujours d'arriver dans Fortnite en 2 vagues. La collaboration a connu des retards et aucune date n’a encore été fixée. Les personnages concernés seraient : Luffy, Nami, Zoro, Usopp et Sanji (POUR L'INSTANT).

Décidément, Epic Games miserait encore beaucoup sur les anime dans un avenir proche. Il a déjà proposé des personnages tirés de mangas cultes, comme Dragon Ball, Naruto ou Jujutsu Kaisen, mais d'autres seraient prêt à envahir Fortnite. Outre One Piece, les rumeurs évoquent dernièrement la possibilité de nouveaux skins issus de Solo Leveling et DB Daima. Voilà qui promet une fois de plus d'enflammer les fans de ces œuvres hyper populaires !