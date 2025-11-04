Bonne nouvelle pour les fans de One Piece avec une belle annonce concernant la saison 3. De quoi ravir aussi bien les lecteurs du manga que les amateurs de l’anime. Que sait-on pour le moment ?

La série live-action One Piece poursuit tranquillement son cap sur Netflix. Alors que la saison 2 vient à peine de montrer ses coulisses, la production tease déjà la suite. Et bonne nouvelle pour les fans, la saison 3 accueillera un personnage culte.

Un acteur surprenant pour un rôle haut en couleur

Le personnage en question est donc Bon Clay. Mieux que ça, on sait déjà qui l'incarnera, il s'agit de Cole Escola, connu pour ses rôles dans Search Party ou At Home with Amy Sedaris. Il n’est aussi pas un inconnu du monde du théâtre. L’artiste a récemment triomphé sur scène avec la pièce Oh, Mary!, qu’il a lui-même écrite et jouée, au point d’être finaliste du prix Pulitzer de théâtre en 2025. Autant dire que Netflix s’offre un talent à part.

Et c’est plutôt malin. Bon Clay, alias Mr. 2, est l’un des personnages les plus excentriques de One Piece. Loyal, imprévisible et profondément attachant, il demande une interprétation à la fois théâtrale et sincère. Autant dire qu’Escola semble taillé pour le rôle.

Vers l’arc d’Alabasta

Ce nouveau casting One Piece laisse peu de place au doute, la saison 3 adaptera l’arc d’Alabasta, l’un des plus aimés du manga d’Eiichiro Oda. C’est là que l’histoire de Luffy et de ses amis prend une tournure plus dramatique, entre intrigues politiques, trahisons et combats épiques. Avec l’arrivée de Bon Clay, les fans peuvent déjà s’attendre à retrouver toute l’énergie et l’émotion qui ont fait la force de cette partie emblématique de l’œuvre originale.

Avant de lever l’ancre pour Alabasta, les spectateurs ont rendez-vous le 10 mars 2026 pour la saison 2. Une vidéo des coulisses a récemment montré le Going Merry flambant neuf et les prochains ennemis des Chapeaux de paille, dont Miss All Sunday et Miss Wednesday, membres redoutables de Baroque Works.

Source : Deadline