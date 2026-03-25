Alors que la série live-action de Netflix prépare déjà le terrain pour sa troisième saison, le manga One Piece poursuit sa route à un rythme régulier. L'époque d'East Blue ou même d'Alabasta semble désormais appartenir à un passé trop lointain pour les lecteurs de longue date, pour qui le dénouement du manga se déroule doucement sous leurs yeux, semaine après semaine, chapitre après chapitre. La dernière publication dans le Weekly Shonen Jump laissait présager un affrontement majeur dans le chapitre 1178 de One Piece, mais est-ce que ce sera réellement le cas ? Les premiers leaks sont tombés.

Premiers leaks pour le chapitre 1178 de One Piece

Pas de répit pour l'équipage au Chapeau de Paille. L'histoire reprend exactement là où elle s'était interrompue.Luffy découvre Brook et Usopp à terre, encore marqués par le discours poignant du sniper. Ce chapitre 1178 de One Piece s'ouvre donc sur un capitaine contraint de jouer les sauveurs, mettant à l'abri ses compagnons inconscients auprès du groupe de Sanji. Pendant ce temps, Loki tente de contenir Imu en s'en prenant frontalement luin sans succès. Le maître du monde esquive chacune de ses offensives.

Le chapitre 1178 de One Piece se poursuit avec le retour de Luffy, le dirigeant du Gouvernement mondial dévoile une forme noire rappelant celle de Saturn lors de l'incident de God Valley. Dans cette apparence, Imu poignarde ses deux opposants et tente d'activer son Domi Reversi, qui échoue sur eux. Luffy riposte avec une attaque Gatling, tandis que Loki et Ragnir combinent leurs forces dans une attaque de glace. Une tentative vaine, le corps obscur d'Imu disparaissant de la glace. Tout semble revenu à la normale à Elbaf.

Extrait du chapitre 1177 de One Piece ©WSJ

Les choses risquent de se corser pour les Chapeaux de Paille

Le chapitre 1178 de One Piece enchaîne ensuite avec le point de vue de Robin et Saul, qui arrivent à la librairie. Leur surprise est totale lorsqu'ils découvrent que tous les livres et la chouette qui assurait sa garde ont disparu. Pendant ce temps, le groupe de Zoro est sur le point de venir à bout de l'armée d'Imu, avant l’arrivée de Chopper pour les achever. Pendant ce temps, En parallèle, Sommers reprend ses forces et il semblerait qu'il n'ait pas un cœur humain. Le chapitre 1178 de One Piece s'achève avec Luffy, vidéo de son énergie, qui revient à sa forme vieille et fatiguée. Pendant ce temps, à Mary Geoise, Imu annonce aux Cinq Doyens son départ imminent du château pour quelque temps. Il ne faudra pas attendre longtemps avant de découvrir ses intentions, plus qu'il n'y aura pas de pause la semaine prochaine.

Source : Pew