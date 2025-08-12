Comme toutes les semaines où il y en a un, le prochain chapitre du manga One Piece, se dévoile à l’avance au travers de premiers leaks. Voici tout ce qu’on sait à ce jour.

Ce week-end a été riche en annonces autour de votre manga favoris. Le One Piece Day a réservé son lot de surprises, et si nous sommes toujours sans nouvelles du prochain jeu ou du remake de l’anime, la saison 2 de la série Netflix a sorti le grand jeu avec un trailer. Seul le prochain chapitre du manga manquait à l’appel pour que la fête soit parfaite. Il a en effet été repoussé en raison du festival Obon, la fête des ancêtres au Japon, durant laquelle les publications et les auteurs prennent une semaine de repos bien méritée. Si l’on doit normalement attendre ce dimanche 17 août 2025 pour découvrir le chapitre 1157 de One Piece, il a, comme d’habitude, leaké.

Premiers leaks pour le chapitre 1157 de One Piece

Si l’attente a semblé aussi longue pour les fans du manga, c’est parce que le chapitre précédent s’était arrêté sur un flashback des plus croustillants. Eiichiro Oda continue de teaser le passé de Gol. D Roger et des illustres pirates de One Piece, et par conséquent les événements qui mèneront à la bataille de God Valley. Le chapitre 1157 de One Piece reprend donc là où le précédent s’était arrêté. On y retrouve ainsi l'Équipage de Rocks, dont les membres tentent constamment de se trahir les uns les autres. Le narrateur évoque alors les crimes commis par les pirates de Rocks. On apprend ensuite que Harald a sauvé l’un des pays alliés d'Elbaf des agents du Gouvernement Mondial, ce qui a fragilisé les relations entre l'institution mondiale et le pays des géants.

Peu de temps après, l'Équipage de Rocks retourne à Elbaf et le chapitre 1157 de One Piece montre une conversation entre les pirates et Harald au bar d’Ida, alors que Loki les espionne. Si l’on ignore encore toute la teneur de la discussion, on sait qu’elle s’est soldée par un refus du géant à rejoindre les pirates. Pendant ce temps, au QG de la Marine, Garp demande à Kong de laisser les géants rejoindre la Marine car ils ont besoin de leur force. Son supérieur refuse toutefois en partie cette requête, expliquant que la décision revient au Gouvernement Mondial. Les flashbacks du chapitre 1157 de One Piece se poursuivent ensuite avec un autre point de vue.

Shakky débarque sur l’Île de Ruche, où elle quitte l’équipage des Kuja pour ouvrir son propre bar dans ce lieu prisé des pirates. Tout l'Équipage de Rocks, y compris Rocks en personne et Barbe Blanche, tombe éperdument amoureux d’elle, et son bar devient rapidement légendaire dans le monde de la piraterie. Le chapitre 1157 de One Piece se termine à Mary Geoise. On y voit les Cinq Doyens envoyer un message à Harald. Ils lui intiment alors de tuer les Rocks pour permettre à Elbaf de rejoindre le Gouvernement Mondial. Il faudra malheureusement patienter un peu pour connaître la suite des événements, puisque le manga sera en pause la semaine prochaine.

Introduction de Rocks D. Xebec dans le chapitre 1154 de One Piece. © Shueisha / Eiichiro Oda.

Source : PiewPiece