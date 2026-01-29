Cette nouvelle annonce va faire se dresser d'excitation les poils des fans de Clair Obscur Expedition 33 et de Where Winds Meet. Un jeu à surveiller absolument.

Quand un jeu fait preuve d'inspirations qui ont bien fonctionné, difficile de ne pas être curieux. C'est le cas avec un nouveau titre qui vient de se dévoiler dans un long trailer mêlant cinématiques et extraits de gameplay. D'ores et déjà, on sent une dynamique à la Clair Obscur Expedition 33 qui pourrait bien capter un public soucieux de retrouver une expérience similaire. L'univers, quant à lui, se rapproche davantage d'un Where Winds Meet, vous allez comprendre pourquoi.

La rencontre prometteuse entre Clair Obscur et Where Winds Meet

Ce début d'année 2026 est déjà ponctué d'annonces alléchantes. Une nouvelle vient tout juste de s'ajouter à la liste. Il s'agit d'un jeu chinois nommé On the Edge, tiré de la série animée éponyme. Dans les faits, le titre de San San Er Chuan se présente comme la rencontre inattendue entre Clair Obscur, le GOTY 2025 signé Sandfall Interactive, et Where Winds Meet, le free-to-play phénomène de Everstone Studio.

En termes d'univers, On the Edge nous transporte dans une Chine de fantasy. Les mythes se mêlent à la réalité pour une aventure empreinte de magie et de phénomènes surnaturelles. Plus encore, on y retrouve l'esprit wuxia (littéralement « chevalier errant »), dont les fans de Where Winds Meet sont déjà familiers. En revanche, du côté du gameplay, on se rapproche davantage de Clair Obscur.

En effet, On the Edge est un RPG au tour par tour. Un genre historique dans le médium vidéoludique, mais quelque peu tombé en désuétude. Du moins, jusqu'à ce que Sandfall le remette sur le devant de la scène avec Clair Obscur. On retrouvera donc une dynamique similaire dans cette nouvelle production. Mais là où le studio San San Er Chuan devrait tirer son épingle du jeu, c'est pas sa mise en scène. Le titre misera sur des affrontements soigneusement chorégraphiés, dignes de l'héritage chinois.

On the Edge sera donc un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui cherchent une expérience entre Clair Obscur et Where Winds Meet. Le jeu est actuellement en développement sous Unreal Engine 5 pour une sortie future sur PC, sans date précise néanmoins.