Hideo Kojima et ses équipes s'attèlent à de nombreux projets actuellement. Juste après la sortie de Death Stranding 2, alors que Physint continue son développement, le studio dévoile un trailer pour un prochain jeu édité par Xbox Game Studios. Une fois de plus, cette future exclu intitulée OD prouve qu'elle va plaire aux amateurs d'horreur et, plus encore, à celles et ceux qui ne se sont jamais remis de PT.

Après PT, Kojima ravive l'horreur dans OD

L'esprit d'Hideo Kojima donne régulièrement vie à des étrangetés, des situations en jeu qui ont le dont de nous faire dresser les poils et nous donner des sueurs froides. Même sa dernière licence, Death Stranding, déploie un imaginaire qui flirte avec l'horreur à de nombreuses reprises. Mais, ce que beaucoup espèrent de lui depuis maintenant 11 ans, c'est qu'il ressuscite le projet PT, une démo pour Silent Hills conçue en collaboration avec un maître du fantastique, Guillermo del Toro.

Malheureusement, la démo PT n'a pas donné suite. Mais, les fans de jeux d'horreur pourrait bien avoir enfin un titre en mesure de succéder à cette expérience qui a largement marqué les esprits à sa sortie. Kojima Productions vient de lever le voile sur un nouveau trailer pour OD, et autant dire que c'est aussi impressionnant graphiquement que ça fait froid dans le dos.

Hideo Kojima nous donne un nouvel aperçu de ce qui pourrait bien être la nouvelle expérience vidéoludique horrifique incontournable. Dans ce nouveau trailer d'OD, nous retrouvons l'actrice Sophia Lillis (Ça, I Am Not Okay With This). Elle suit une requête, celle d'allumer des bougies pour célébrer quelque chose qui est encore tenu secret. Nous assistons alors à un début de rituel saisissant de réalisme. Au-delà de cela, c'est la tension prégnant dans cette scène qui parlera à celles et ceux qui ont connu PT. Chaque nouvelle mèche éclairée semble raviver une présence qui se rapproche doucement jusqu'à s'emparer du personnage.

« Pour tous les joueurs et ceux qui crient », OD n'a pas encore de date de sortie. Ce “nouveau PT” sera cependant proposé en exclusivité sur les consoles Xbox. En plus de Sophia Lillis, nous retrouverons également Hunter Schafer (Euphoria, Hunger Games) et Udo Kier (Melancholia, Martha Is Dead). L'histoire ne se dévoile pas encore énormément, mais elle commence à se dessiner, laissant entrevoir la confrontation avec une créature qui risque de faire battre votre cœur à tout rompre. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre une prochaine communication de la part de Kojima Productions.