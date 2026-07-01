Au beau milieu de tout le chaos qui se déroule chez Xbox en ce moment, une bonne nouvelle semble se confirmer pour OD, le futur jeu d’horreur très attendu d’Hideo Kojima.

La semaine prochaine s’annonce définitivement terrible pour l’industrie du jeu vidéo. Depuis plusieurs jours maintenant, les rapports se multiplient autour du « bain de sang » qui se préparerait chez Xbox, qui devrait annoncer la fermeture de plusieurs studios en plus d’annuler certains de ses projets. D’ailleurs, cela a d’ores et déjà été confirmé : de nombreux partenariats passés avec des studios externes ont commencé à en faire les frais, à l’instar par exemple de celui d’IO Interactive. OD, le successeur spirituel de Silent Hill PT signé Hideo Kojima, serait toutefois épargné de son côté.

OD serait bien épargné par l’hécatombe de Xbox

C’est en tout cas ce qu’affirment nos confrères de chez IGN, qui indiquent avoir obtenu la confirmation de la part d’une source proche des projets de Xbox que « le prochain jeu d’horreur du créateur japonais est toujours bien en développement chez Kojima Productions ». Pour l’heure, pas plus d’informations à ce sujet, mais cela devrait toutefois aider à rassurer les fans de Kojima comme Kojima lui-même, qui pouvait sans doute commencer à craindre que l’histoire qu’il a vécue avec Silent Hills PT chez Konami ne se répète une nouvelle fois.

Heureusement pour OD, cela ne devrait cependant pas être le cas, même si Xbox a d’ores et déjà confirmé auprès de Bloomberg avoir commencé à réévaluer les types de projets qu’elle souhaite soutenir, notamment au travers du Xbox Game Pass. « Nous ne comptons pas réduire notre investissement global dans les jeux vidéo. Nous prévoyons d’investir à peu près la somme somme dans le contenu que l’année dernière. Ce qui change, ce sont les domaines dans lesquels nous investissons et les types de projets que nous soutenons », a déclaré la firme.

Un mystérieux projet qui vend déjà du rêve

Contrairement à Project Fantasy, ou encore des jeux comme 1666 Amsterdam si l’on en croit certains bruits de couloir, OD resterait donc bel et bien dans les tuyaux de Xbox. Ce qui est une excellente nouvelle pour Kojima, surtout quand on sait que l’éditeur américain est le seul à avoir accepté de le suivre dans ce projet inédit. « Je l’ai présenté à beaucoup de gens, à de grosses compagnies, ainsi qu’aux entreprises en pleine émergence. Tous ont dit la même chose. Ils ont dit que j’étais fou, qu’ils ne comprenaient pas le concept », révélait-il la semaine dernière.

Reste maintenant à savoir quand Kojima Productions sera enfin en mesure de nous en révéler davantage sur ce que beaucoup décrivent déjà comme le successeur spirituel de Silent Hills PT. Car en dehors d’un effroyable teaser l’an dernier, puis d’une glaçante image la semaine dernière, OD reste pour l’heure un véritable mystère. Mais quand on entend Kojima nous en parler, en promettant notamment qu’il proposera « une chose que personne n’a jamais vue auparavant », cela éveille forcément notre curiosité. En espérant que Xbox ne vienne pas tout gâcher.

Source : IGN