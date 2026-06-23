Voilà maintenant près d’un an jour pour jour que Death Stranding 2: On the Beach est sorti et que Kojima Productions est passé à son prochain projet, que de nombreux joueurs attendent avec une impatience non dissimulée. Car ce n’est désormais plus un secret depuis longtemps : avant de revenir en force sur PlayStation avec le mystérieux Physint, sorte de Metal Gear nouvelle génération, Hideo Kojima opèrera un petit détour du côté de chez Xbox avec OD, un nouveau jeu d’horreur extrêmement ambitieux. Et il ne manque pas de nous le rappeler une fois encore.

Hideo Kojima évoque sa collaboration avec Xbox pour OD

Cela faisait longtemps que nous n’avions pas entendu parler d’OD, décrit par son créateur comme un jeu d’un nouveau genre réalisé en collaboration avec Jordan Peele. Depuis septembre 2025, à vrai dire, lorsque Kojima Productions a finalement levé le voile sur le titre avec un nouveau teaser des plus glaçants ; en plus d’annoncer Hunter Schafer et Udo Kier aux côtés de Sophia Lillis pour le casting du jeu. Un jeu sur lequel nous avons alors aujourd’hui pu obtenir quelques détails supplémentaires grâce à Entertainment Weekly.

Car Kojima ne semble peut-être toujours pas prêt à trop en dire sur OD pour le moment, mais l’article du média dédié aux 25 ans de Xbox, auquel il a participé, fut néanmoins l’occasion pour lui de glisser quelques mots à son sujet. En insistant, notamment, sur le fait que la firme de Redmond a été la seule à lui accorder sa confiance pour ce projet pas comme les autres. « Je l’ai présenté à beaucoup de gens, à de grosses compagnies, ainsi qu’aux entreprises en pleine émergence. Tous ont dit la même chose », se souvient alors Kojima.

« Ils ont dit que j’étais fou, et qu’ils ne comprenaient pas le concept – qu’ils n’allaient pas être en mesure de le faire ». Tous sauf Xbox et Phil Spencer, donc, qui ont accepté de soutenir le créateur dans sa volonté de « faire quelque chose de nouveau », en donnant vie à un concept qu’il avait en tête depuis le développement de Death Stranding. « Je voulais faire quelque chose de différent. J’avais ce concept pour OD depuis que je travaillais sur Death Stranding, et je travaillais seul dessus ». Mais « je ne peux pas révéler trop de détails », insiste-t-il cependant.

Le créateur tease une mécanique jamais vue auparavant

Ce qui ne l’empêche pas, toutefois, de promettre qu’OD « est une chose que personne n’a jamais vue auparavant », et qu’il proposera notamment « un nouveau système de jeu » spécialement conçu pour permettre aux joueurs de s’accommoder du fait qu’il « dépassera les limites de la peur » jamais atteintes par un jeu. « C’est un jeu solo, et je voulais le rendre aussi effrayant que possible », confie Kojima à Entertainment Weekly. « Mais pour ceux qui risqueraient d’arrêter de jouer quand ça devient trop effrayant, j’ai imaginé un système qui leur permettra de continuer ».

Bien sûr, là encore, le créateur se garde bien d’en révéler davantage, ironisant sur le fait qu’il « risquerai[t] d’avoir des ennuis s’[il] en disai[t] trop ». À défaut d’en savoir plus pour le moment, on peut néanmoins se consoler en profitant d’une nouvelle image d’OD partagée en exclusivité par le média, qui semble en effet témoigner d’une ambiance délicieusement glaçante. Une ambiance qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler un certain P.T., dont l’annulation peine encore à être digérée par les joueurs comme par Kojima lui-même. Et on comprend pourquoi.

Source : Entertainment Weekly