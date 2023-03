Octopath Traveler : Champions of the Continent accueille dès aujourd'hui du contenu lié à NieR : Automata.

Octopath Traveler 2 fait partie des RPG immanquables de ce début d'année. Après un très bon premier épisode, Square Enix a livré un opus du même acabit. Un jeu plein de qualités, même si nous aurions aimé que certains défauts déjà présents dans Octopath Traveler premier du nom soient gommés. Quoiqu'il en soit, les amateurs de jeux de rôle et plus globalement de RPG old-school auraient tort de passer à côté. Cela vous a peut-être échappé, mais le premier Octopath Traveler possède une préquelle sortie en 2020. Octopath Traveler : Champions of the Continent est un RPG mobile disponible sur iOS et Android. Square Enix vient tout juste d'annoncer une collaboration entre le jeu et une autre de ses licences phares : NieR Automata.

NieR : Automata s'invite dans Octopath Traveler : Champions of the Continent

Désolé pour les fans de Final Fantasy, mais non, la célèbre série de Square Enix n'est pas concernée. Octopath Traveler : Champions of the Continent reçoit dès aujourd'hui du contenu lié à NieR : Automata. Voici ce qui attend les joueurs grâce à cette collaboration, selon le communiqué de Square Enix.

Les joueurs ont la possibilité d'invoquer les personnages de NieR : Automata, 2B, 9S et A2 ! Ils pourront renforcer leur groupe avec la détermination discrète de 2B, la charmante curiosité de 9S, et la passion féroce d’A2. Les joueurs auront également une occasion de recruter 9S, garanti 5★ dans le Guide 10 gratuit de l'événement, avant le 5 avril. [...] Les joueurs vont assister à l'arrivée d'une mystérieuse menace sur Orsterra, ainsi qu'aux souvenirs de 2B, 9S et A2 à travers de nouvelles Memoirs. Alors que leurs Memoirs individuelles sont disponibles en permanence après avoir débloqué chaque héros androïde, les crossover Memoirs ne seront jouables que jusqu'au 5 avril, fin de l’événement.

Des cadeaux quotidiens et des bonus de connexion sont aussi au programme, ainsi que du nouveau contenu jouable. Notez bien qu'il s'agit d'un événement temporaire qui durera jusqu'au 5 avril.

NieR : Automata, une marque toujours dans l'actualité plus de 6 ans après sa sortie

Décidément, NieR : Automata multiplie les collaborations depuis sa sortie en février 2017. Tekken 7, Final Fantasy XIV, PUBG, Rainbow Six Siege : Square Enix continue à faire vivre le produit grâce à de nombreux partenariats. Une belle prouesse de la part de la compagnie japonaise. Surtout que NieR : Automata parvient même à s'exporter au-delà du marché jeu vidéo. L'anime NieR : Automata Ver1.1a vient juste de se lancer. Il reprend la trame principale du jeu, mais s'en démarque quand même sur certains points. Oui, exactement comme une certaine série nommée The Last of Us, dont la première saison vient de s'achever. Espérons pour les fans que ces multiples projets ne retardent pas le développement du prochain jeu NieR.