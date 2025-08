Après avoir fait l’objet de nombreuses rumeurs pendant des semaines, le fameux Nintendo Direct de la firme de Kyoto a finalement eu lieu hier sous la forme d’un Partner Showcase. Pendant près de vingt-cinq minutes, la compagnie a ainsi enchaîné les annonces de la part d’éditeurs tiers, parmi lesquels se trouvait notamment Square Enix avec l’inattendu Octopath Traveler 0. Une nouvelle naturellement accueillie à bras ouverts par les fans de la franchise, qui se voit toutefois désormais entachée par une polémique entourant sa version Nintendo Switch 2.

Octopath Traveler 0 déjà au cœur d'une polémique

Et pour cause, à l’instar de beaucoup de jeux de la machine, il a été confirmé qu’Octopath Traveler 0 bénéficiera uniquement d’une sortie physique sous forme de game-key card. En d’autres termes, toutes les données du jeu ne seront pas présentes sur la cartouche, qui nécessitera au préalable un téléchargement à hauteur de 5 Go pour être utilisée. Une nouvelle qui a sans surprise provoqué colère et déception chez les défenseurs du physique, en sachant que Square Enix n’a alors pas manqué de rajouter une bonne dose d’huile sur le feu.

Car en plus de n’avoir droit qu’à une game-key card sur Nintendo Switch 2, Octopath Traveler 0 ne prendra pas non plus en charge la mise à niveau d’une version à l’autre sur les consoles de Nintendo. « Il n’est pas possible de passer de la version Switch à la version Switch 2 une fois l’achat effectué » précise en effet Square Enix sur Bluesky. « Il n’est pas non plus prévu d’offrir une option de mise à niveau vers la version Switch 2 à l’avenir. Veuillez vous assurer que vous achetez la bonne version ».

De fait, pour ceux qui espéraient pouvoir utiliser la technique de l’achat sur Nintendo Switch, où le jeu devrait être complet sur la cartouche, avant de procéder à la mise à niveau sur Switch 2, nous avons désormais la confirmation que cela ne sera pas possible. Et pour les futurs acquéreurs d’Octopath Traveler 0, cela commence donc à faire beaucoup de cartons rouges. En particulier pour ceux qui comptaient s’offrir l’édition collector du jeu, qui est tout de même vendue au tarif de 229.99€ sur la boutique de Square Enix.

Précisons tout de même qu’Octopath Traveler 0 sera également disponible sur PS5, Xbox Series et PC dès le jour de sa sortie, le 4 décembre 2025.