Dans le cadre de la deuxième vague du drastique Reset de Xbox, la branche gaming de Microsoft a procédé à de nouvelles restructurations profondes au sein de ses studios, parmi lesquels Obsidian, désormais pleinement intégré à Bethesda. Alors que le studio spécialiste des RPG travaille sur un nouveau jeu Fallout, la présidente de Bethesda a tenu à assurer qu'une telle fusion ne nuira pas à la liberté créative des équipes sous sa tutelle.

Une restructuration qui n'affectera pas le talent créatif d'Obsidian, assure Bethesda

16 ans après Fallout New Vegas, pour beaucoup le tout meilleur jeu de la franchise depuis sa reprise par Bethesda, le géant américain et Obsidian avaient annoncé en juillet dernier travailler de nouveau ensemble sur la célèbre licence postapocalyptique. Avance rapide jusqu'à cette semaine, où Xbox a procédé à la suite de son plan de Reset, avec notamment à la clé une forme de fusion entre les deux entités. Dans un mémo à l'attention des équipes des deux studios, partagé ensuite notamment par Aftermath, Jill Braff, présidente de Bethesda, a souhaité ajouter plus de contexte à cette restructuration.

« Le talent créatif extraordinaire et les atouts qui distinguent Obsidian resteront au cœur du studio et de son travail. Feargus [Urquhart] [PDG] et l'équipe de direction d'Obsidian continueront de diriger le studio, qui sera sous ma responsabilité. Bethesda Game Studios continuera de son côté de piloter la franchise Fallout », a ainsi déclaré Jill Braff dans ledit mémo.

« Ensemble, les équipes de Bethesda et Obsidian s'appuieront sur leur relation de longue date et sur les premiers travaux déjà en cours concernant un nouveau projet Fallout, avec davantage d'informations à venir dans les mois à venir. Cette structure soutient le modèle centré sur la franchise que nous renforçons, tout en garantissant une répartition claire des responsabilités, tant pour le studio que pour ladite franchise », conclut la présidente de Bethesda dans son mémo aux deux entités.

© Bethesda.

Une fusion favorable pour le studio spécialiste des RPG, ou au détriment de son indépendance ?

Après l'acclamé Fallout New Vegas, mais développé dans des conditions extrêmement difficiles, Obsidian a ensuite réussi à voler de ses propres ailes en développant ses propres franchises comme Pillars of Eternity, The Outer Worlds, Grounded, Pentiment, et plus récemment Avowed, quoiqu'avec des résultats flucuants. C'est probablement ces résultats en dents-de-scie, malgré les talents indéniables du studio pour créer des RPG prenants et bien écrits, qui ont motivé Xbox à l'intégrer au géant Bethesda.

Mais une telle restructuration semble soulever beaucoup d'inquiétudes et d'interrogation quant au futur d'Obsidian, alors qu'on peut relever à juste titre que « liberté créative » et « modèle centré sur une franchise » ne font généralement pas vraiment bien la paire. D'autant que le petit studio a subi à deux reprises les conséquences du Reset de Xbox, avec 25% de ses effectifs licenciés, en plus de sa fusion avec Bethesda. L'avenir nous dira ce qu'il adviendra de cette nouvelle double structure au service notamment de Fallout.

Source : Aftermath