Disponible depuis maintenant trois semaines via un Shadow Drop plus vraiment secret depuis un long moment, Oblivion Remastered a visiblement connu un lancement réussi sur PC, PS5 et Xbox Series. La refonte de The Elder Scrolls 4 sur l'Unreal Engine 5 a régalé les yeux tant des joueurs du jeu original sorti en 2006 que de nouveaux venus. Mais ce retour idyllique à Cyrodiil se transformerait en cauchemar sur consoles au fil de l'aventure, si l'on en croit de nombreux retours et une enquête approfondie des experts analystes de Digital Foundry.

Vice caché dans les versions consoles d'Oblivion Remastered ?

Au premier regard, le travail de Virtuos (qui s'occupe également de Metal Gear Solid 3 Remake à venir le 26 août) sur Oblivion Remastered force le respect. Cyrodiil rendu sur l'Unreal Engine 5 est un véritable enchantement pour les yeux, qui conserve toute la magie du jeu original, avec en prime quelques améliorations, quoiqu'assez timides, au niveau du gameplay. Au fil des heures, l'enchantement préliminaire tournerait cependant en un enfer de performances, en tout cas sur consoles.

De nombreux joueurs PS5 et Xbox Series ont en effet rapporté de sévères chutes au niveau du taux d'images après plusieurs heures de jeu sur Oblivion Remastered. Digital Foundry s'est saisi de l'affaire et a réalisé des tests extensifs pour voir à quel point. Le résultat est hélas sans appel : plus on progresse sur le Remaster de The Elder Scrolls 4 sur consoles, plus les problèmes s'accumulent, même sur PS5 Pro. Le taux d'images par seconde peut descendre jusqu'aux alentours de 20 FPS, avec en prime des problèmes d'instabilité et des crashes intempestifs.

Malheureusement, Oblivion Remastered suivrait à ce niveau avec un peu trop de fidélité le jeu original. Celui-ci était également connu pour ses problèmes de performance plus on avance dans le jeu, entre autres bugs notoirement connus dans les productions de Bethesda. Ces soucis ne seraient donc pas exclusifs à cette refonte du titre sur l'Unreal Engine 5. La version PC semble de son côté en revanche très bien se porter. Mais Bethesda et Virtuos doivent rapidement réagir avec un patch d'envergure pour sauver les versions consoles de cette incursion infernale dans Cyrodill et Oblivion Remastered.

Source : Digital Foundry sur YouTube