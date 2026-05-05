The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered est en effet sorti le 22 avril 2025 via le « shadowdrop » le moins secret du monde après des tonnes de leaks sur le sujet. Assuré par le studio Virtuos, il proposait alors de garder l'essence du jeu de base, avec quelques petites améliorations de gameplay, mais d'y appliquer une importante surcouche graphique par l'entremise de l'Unreal Engine 5. De prime abord, le résultat paraissait plutôt convaincant, mais montrait de sérieuses fêlures au fil du temps. Un an plus tard et une quasi-absence de mises à jour sur un tel laps de temps, les experts analystes de Digital Foundry ont dressé un premier bilan technique plus poussé sur la question.

Un premier anniversaire techniquement raté pour The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered

Après avoir extensivement testé The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered un an après sa sortie, Digital Foundry explique que le jeu souffre malheureusement toujours de ralentissements et de chutes de framerate, suffisamment gênants pour décourager les joueurs, et qui ont tendance à devenir de plus en plus perceptibles au fil des heures sur une même sauvegarde. On suppose également que, le jeu n'ayant reçu que deux correctifs depuis sa sortie, le problème de fuite de mémoire est probablement toujours présent, bien que cela soit encore à vérifier. La sentence des experts analystes est hélas sans appel, qui l'estiment « toujours cassé » un an après sa sortie.

Quant aux chances de voir The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered recevoir des correctifs dont il a cruellement besoin, elles semblent malheureusement minimes. L'un des rares espoirs pour les joueurs réside cela dit dans le portage à venir dans le courant de l'année sur Nintendo Switch 2, qui pourrait inciter Bethesda et Virtuos à revoir sa copie sur l'ensemble les plateformes.

À l'inverse, des joueurs un peu plus fatalistes (ou réalistes, c'est selon), pensent au contraire que ce portage de The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered sur Nintendo Switch 2 risque d'être encore plus catastrophique, et que si nouvelle mise à jour il y a sur PC, PS5 et Xbox Series, il va rajouter plus de bugs qu'il n'en corrigera. En attendant de plus amples nouvelles à ce sujet, il ne reste donc plus qu'à croiser les doigts, tant pour Oblivion Remastered que pour un sort plus clément à l'égard des Remasters de Fallout 3 et New Vegas a priori également dans les cartons.

Source : Digital Foundry sur YouTube