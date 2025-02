La nouvelle génération de cartes graphiques Nvidia RTX 50 était très attendue. Mais à peine sortie, elle enchaîne les problèmes. Ruptures de stock, prix abusifs, soucis techniques… Les premiers acheteurs sont loin d’être ravis. Que se passe t-il pour les verts ?

Des cartes introuvables et des prix qui flambent chez Nvidia

Dès leur sortie, les Nvidia RTX 50 sont quasiment impossibles à trouver. Comme toujours, les scalpers ont vidé les stocks pour revendre les cartes bien plus cher. Pire encore, certains magasins en profitent pour gonfler les prix. Résultat : très peu de joueurs ont pu s’équiper sans se ruiner.

Autre problème inquiétant : des câbles d’alimentation qui fondent ont déjà été signalés. Un souci qu'on avait déjà vu avec la Nvidia RTX 4090 et qui semble persister. Est-ce un problème de conception ou une mauvaise installation des connecteurs ? Difficile à dire pour l’instant. Mais pour une carte haut de gamme, ça fait désordre.

Une RTX 5090 moins puissante que prévu ?

Comme si ça ne suffisait pas, certaines Nvidia RTX 5090 défectueuses auraient été repérées. Elles afficheraient des performances jusqu’à 5 % inférieures à celles annoncées. Une différence pas énorme sur le papier, mais qui soulève des questions sur le contrôle qualité de Nvidia.

Les RTX 5080 et 5070 Ti, censées être plus abordables, ne rassurent pas non plus. Sans l’activation de la génération de frames (Frame Generation), leur gain de performances par rapport à la génération précédente semble très limité. Une déception pour ceux qui attendaient un vrai bond en avant sans devoir passer par des optimisations logicielles.

Entre la pénurie, les prix abusifs et les soucis techniques, le lancement des RTX 50 est loin d’être une réussite. Pour l’instant, mieux vaut peut-être attendre avant d’investir. Nvidia devra normalement réagir vite pour rassurer les joueurs et corriger ces problèmes. Bref, patience.