Chez Nvidia, les progrès de la technologie n’attendent pas. Hier, la multinationale américaine a officiellement levé le voile sur sa prochaine gamme de cartes graphiques, la GeForce RTX 5050, qui permettra à davantage de joueurs de profiter de la puissance de l’architecture Blackwell RTX pour faire tourner leurs jeux dans les meilleures conditions possibles. Disponible dès la seconde moitié du mois de juillet, celle-ci promet alors un gain de puissance considérable pour les utilisateurs au vu des composants embarqués.

Nvidia dévoile sa nouvelle gamme GeForce RTX 5050

« Chaque carte graphique GeForce RTX 5050 est alimentée par un seul câble PCIe 8 broches et consomme un maximum de 130 watts à vitesse normale, ce qui la rend idéale pour les systèmes dotés d’une alimentation électrique de 550 watts » explique en effet Nvidia pour commencer. Dotées d’une fréquence de base de 2.31 GHz, elles sont également équipées de 2 560 cœurs CUDA, de cœurs Tensor de 5ème génération, de cœurs Ray Tracing de 4ème génération, d’un encodeur NVIDIA (NVENC) de 9ème génération, d’un décodeur NVIDIA (NVDEC) de 6ème génération et enfin de 8 Go de mémoire GDDR6 sur un bus mémoire de 128-bit.

Grâce à cela, la GeForce RTX 5050 se veut ainsi en moyenne 60% plus rapide en rastérisation que la RTX 3050 sur tout une gamme de jeux, et jusqu’à quatre fois plus rapide en cas de prise en charge de la technologie DLSS 4. On parle alors notamment de titres comme Cyberpunk 2077, réputé pour être relativement gourmand sur PC, mais aussi comme DOOM: The Dark Ages, A Plague Tale: Requiem, Avowed ou encore STALKER 2. « Le passage à la RTX est encore plus important pour les joueurs utilisant la GTX 1650, le quatrième GPU le plus utilisé sur Steam, qui ne prend pas en charge le DLSS ou le ray tracing accéléré » ajoute NVIDIA.

Bien sûr, des jeux compétitifs comme Counter-Strike 2, Marvel Rivals ou encore Apex Legends bénéficient également grandement de la puissance de la GeForce RTX 5050 qui, grâce à NVIDIA Reflex, permet alors de jouir d’un gameplay plus rapide et plus réactif. Et ce ne sont là que quelques exemples parmi la liste des plus de 150 jeux compatibles avec cette technologie, qui inclut notamment neuf des dix meilleurs shooters compétitifs du marché selon NVIDIA. Tout cela a cependant un prix, puisqu’il faudra alors débourser la petite somme de 249$ ( plus ou moins la même chose chez nous) pour pouvoir en profiter sur son PC. Reste à voir ce que donneront les prix une fois que les constructeurs y auront mis leur grain de sel.

Les premiers PC portables équipés déjà disponibles

Côté ordinateurs portables, en revanche, les premiers modèles équipés de la GeForce RTX 5050 commencent d’ores et déjà à arriver au sein des différentes boutiques à travers le monde. Vendus à partir de 999€, ils embarquent alors les mêmes technologies que pour ordinateurs de bureau, auxquelles viennent toutefois s’ajouter 8 Go de mémoire vidéo GDDR7 (VRAM) tournant à une vitesse de 24 Gbps. Deux fois plus économe en énergie que la mémoire GDDR6, cela permet ainsi aux partenaires de NVIDIA d’inclure les GPU RTX 5050 dans des PC fins et légers dont l’autonomie est prolongée, sans dégagement de chaleur ni excès de bruit.

Source : Nvidia