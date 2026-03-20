Entre la sortie de Crimson Desert, dont les tests font beaucoup réagir, et la diffusion du premier trailer de Spider-Man: Brand New Day, qui établit d’ores et déjà un nouveau record, cette semaine n’aura assurément pas manqué d’actualités particulièrement bouillantes. Des actualités qui auront également été marquées par l’annonce du DLSS 5 de NVIDIA, qui a fait couler énormément d’encre au sein de l’industrie. Tant du côté des joueurs, qui s’en sont donnés à cœur joie, que des développeurs, qui sont aujourd’hui nombreux à partager leurs inquiétudes.

En effet, si le DLSS 5 ne manque pas d’être présenté comme l’une des prochaines révolutions du jeu vidéo par NVIDIA, nombreux sont ceux à lever les boucliers face à cette nouvelle technologie. En cause notamment : le fait qu’elle repose en partie sur de l’IA, qui tend ainsi à altérer la direction artistique des jeux lors de son passage. Ce qui est loin d’être du goût des joueurs, forcément, mais aussi des professionnels de l’industrie, qui n’étaient pour certains même pas au courant de ce qu’était réellement le DLSS 5 si l’on en croit les informations obtenues par Insider Gaming.

De nombreux développeurs s’attaquent au DLSS 5

Et plus les jours passent, plus les langues se délient à ce sujet, en témoignent les propos recueillis par le média Kotaku auprès de nombreux développeurs différents. « Je pense que le DLSS 5 illustre parfaitement la rupture entre ce que nous, développeurs et joueurs, souhaitons, et ce que ces monstres sans scrupules qui détruisent le monde et concentrent toutes les richesses entre les mains d’une poignée de personnes utilisant le GPU croient que nous voulons » a par exemple déclaré Cullen Dwyver, concepteur chez Doinksoft.

« Présenter cette technologie sous le nom de DLSS, laissant ainsi entendre qu’elle deviendra la norme par défaut, c’est insultant et effrayant » ajoute-t-il. « Et ma première réaction instinctive, c’est : ‘Dieu merci, je fais des jeux en 2D’. Si je dois créer un jeu en 3D, j’écrirai mon propre logiciel de rendu. Que NVIDIA aille se faire foutre, que ces monstres aillent se faire foutre » conclut-il alors sans mâcher ses mots. Un avis partagé par Andi Santagata, ancien développeur de jeux AAA aujourd’hui devenu indépendant, qui craint que le DLSS 5 ne nuise aux intentions artistiques des studios.

« Outre les problèmes esthétiques évidents, l’un des autres gros problèmes, c’est la façon dont le DLSS 5 ruine simplement toute la personnalité des choix artistiques des développeurs en proposant des approximations basées sur ce qu’il estime être le rendu idéal » explique-t-il. « En fait, vous ne pourrez jamais obtenir l’intention réelle des développeurs en activant ce truc ». « Cela ressemble à une tentative malavisée de réalisme » ajoute de son côté SolidPlasma, un autre développeur. « Un style qui, à mon sens, est une impasse ».

« C’est un manque de respect »

Car l’une des principales craintes qui entoure l’utilisation du DLSS 5, c’est notamment la façon dont celui-ci pourrait tendre à uniformiser les visuels de tous les jeux y recourant, au point de leur faire perdre toute leur personnalité. « En cherchant à rendre les personnages plus humains, on leur enlève tout ce qui fait l’originalité de leur conception, et le plus souvent, on les édulcore » renchérit SolidPlasma à ce sujet. Et il est loin d’être le seul à le penser, en témoigne l’avis de ce développeur de quinze ans d’expérience au sujet de la technologie de NVIDIA.

« Le DLSS 5 donne l’impression de priver les artistes d’une partie de leur intention créative en rendant les personnages plus séduisants et les environnements plus détaillés, ce qui fait que l’aspect général semble moins distinctif ou moins cohérent sur le plan esthétique que ce qui était prévu à l’origine » a-t-il notamment expliqué à Kotaku, tout en demandant la préservation de son anonymat. En sachant que là encore, il s’agit d’un avis ouvertement partagé par de nombreux développeurs, qui n’ont pas hésité à réagir à l’annonce de NVIDIA sur différents canaux.

Les joueurs n'ont pas manqué de détourner l'annonce du DLSS 5 avec beaucoup d'humour

« Whoa. Attendez un peu. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non » s’est par exemple exclamé Mike York, l’un des développeurs de Red Dead Redemption 2, sur YouTube. « Ce n’est pas une simple question d’éclairage, mec. C’est quoi ce bordel ? Je vous le dis, ça ressemble à un rendu entièrement refait à l’IA. On n’a plus l’impression de regarder le même jeu » dénonce-t-il. « C’est effrayant ». Pendant que de son côté, Karla Ortiz, artiste, affirme sur Bluesky que le DLSS 5 est « un manque de respect envers le choix artistique délibéré des développeurs ».

Quand NVIDIA réduit les espoirs d’avenir chez certains

Bref, inutile de dire, donc, que même au-delà des joueurs, l’annonce de NVIDIA est très loin de faire l’unanimité auprès des professionnels du jeu vidéo. Ou en tout cas, de ceux qui sont directement impactés par une technologie comme le DLSS 5. C’est-à-dire les concepteurs et les artistes en tête de liste, mais également les futurs développeurs en devenir. « Quand j’ai vu les informations et les images sur le DLSS 5, ça m’a donné la nausée » a par exemple confié un étudiant à Kotaku. « J’ai l’impression qu’il n’y a aucun avenir pour moi ou pour mon art ».

Source : Kotaku