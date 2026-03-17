Jusqu'à présent, le DLSS de NVIDIA avait principalement pour fonction d'appliquer grâce à l'intelligence artificielle un sur-échantillonnage, permettant ainsi d'afficher une image dans une résolution supérieure, mais avec les performances d'une résolution inférieure. Il était alors possible d'avoir « l'équivalent » d'un rendu en 4K, mais avec le coût en performances d'une image tournant en 1080p, par exemple. Mais le DLSS 5 entend visiblement « révolutionner la fidélité visuelle dans les jeux » et aller encore plus loin, en transformant radicalement l'image... au point d'en faire ce qu'on appelle aujourd'hui communément du « AI slop ».

Une « révolution » du DLSS pour NVIDIA...

NVIDIA a récemment présenté sa dernière avancée technologique en date à destination de ses cartes graphiques RTX : le DLSS 5, la future version de sa méthode d'upscaling phare alimentée par l'IA. La marque au caméléon vert vend cette nouvelle mouture comme « une révolution pour la fidélité visuelle dans les jeux propulsée par l'IA », tandis que Jensen Huang, patron de la Team Verte, a annoncé de son côté qu'elle représente le « moment GPT pour les graphismes de jeu vidéo ». Selon lui, le DLSS 5 est capable de « mélanger des rendus faits à la main avec l'IA générative pour délivrer un bond énorme en terme de réalisme visuel, tout en préservant le besoin des artistes pour le contrôle de leur expression créative ».

Si l'on en croit les premiers visuels qu'a partagé NVIDIA afin de montrer les capacités du DLSS 5, Jensen Huang semble avoir raison s'agissant du « moment GPT ». On ne peut cependant pas en dire autant s'agissant de « marier rendus faits à la main et IA générative en respectant la vision des artistes », du moins s'agissant du visage des personnages présentés dans la vidéo ci-dessous comme Grace et Leon de Resident Evil Requiem, ou encore d'autres exemples provenant d'Hogwarts Legacy et Starfield. C'est en tout cas le sentiment largement partagé par la communauté après cette annonce, qui a provoqué un véritable tollé.

... une « horreur » pour la communauté

Depuis la présentation des capacités du DLSS 5 par NVIDIA, les memes satiriques fusent sur les réseaux sociaux, et nombreux ont exprimé le fond de leur pensée, arguant que « c'est la chose la plus horrible que j'ai vue dans un jeu vidéo depuis très longtemps ». Beaucoup critiquent le fait que le DLSS 5 ne fait que « coller du AI slop » sur le visage des personnages, qui « défigure complètement » la vision originale des artistes. Est-ce que cette réaction profondément allergique de la communauté va motiver NVIDIA à revoir sa copie ou non, l'avenir nous le dIrA.

Source : NVIDIA