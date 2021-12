Du mercredi 5 janvier au samedi 8 janvier 2022 se tiendra comme chaque année le CES 2022. Nvidia y voit l'occasion parfaite pour lancer de nouveaux produits. Sselon certaines fuites (des documents auxquels le site VideoCardz a pu avoir accès), trois nouvelles cartes doivent sortir en janvier 2022.

La RTX 3050 : L'entrée de gamme de chez Nvidia

la première d'entre elle serait la RTX 3050 pour ordinateur de bureau, qui pourrait faire l'objet d'une annonce le 4 janvier 2022, pour une sortie le 27 février 2022. Avec 8 Go de mémoire, 3072 unités de calcul, elle aurait pour but de remplacer les vieilles GTX 1660 Super.

La RTX 3070 Ti avec 16 Go de RAM pour le milieu de gamme

On s'y perd presque. Mais Nvidia souhaite renouveler sa finalement très récente RTX 3070 Ti avec une carte qui possède des caractéristiques très similaires, à savoir le même processeur graphique (GA104), le même nombre d'unités de calcul (6144) et la même vitesse d'horloge mémoire. Sa principale nouveauté serait d'embarquer 16 Go GDDRX contre 8 Go en GDDR6 précédemment. Un coup de boost mémoire qui permettrait d'apporter au GPU encore plus de crédit pour vivre l'année 2022 en toute quiétude.

Une RTX 3090 Ti pour tout faire

Nvidia souhaite aussi apporter un coup de lifting à son mastodonte RTX 3090 avec un modèle Ti. Si celle-ci conserve ses 24 Go de RAM, elle profiterait toutefois de 10752 unités de calcul contre 10496 unités de calcul précédemment. Le document officiel de chez VideoCardz n'indique pas la date d'annonce mais la date de mise en rayon qui devrait intervenir le 27 janvier prochain.