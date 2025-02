Le State of Play a réservé une énorme surprise aux joueuses et joueurs PS5 avec l'annonce du prochain jeu du studio de Returnal qui ressemblera d'ailleurs beaucoup à ce dernier.

À défaut d'avoir Death Stranding 2 et Ghost of Yotei lors du State of Play de février 2025, Sony XDEV Europe et Housemarque ont clôturé l'événement avec un « One more thing ». Après Returnal, le studio a en effet dévoilé Saros, une nouvelle exclusivité PS5 qui reprendra le principe de base, mais en y injectant évidemment des améliorations. Et ça promet déjà ! Voici le premier trailer ainsi que les informations partagées par les développeurs.

Voici Saros, le nouveau jeu du studio de Returnal

Même s'il pourrait y avoir une suite à Returnal dans les prochaines années, Housemarque avait annoncé travailler sur une toute nouvelle licence PS5 et on sait désormais à quoi s'attendre. Sans surprise, ce sera encore un jeu d'action, appelé Saros, qui emmènera le joueur sur Carcosa. « Saros est un jeu d'action qui raconte l'histoire obsédante d'une colonie perdue sur Carcosa lors d'une éclipse inquiétante. Vous incarnez Arjun Devraj, un puissant Soltari Enforcer qui ne reculera devant rien pour trouver la personne qu'il recherche ».

Pour cette nouvelle franchise, le studio de Returnal a recruté Rahul Kohli que vous avez peut-être déjà vu ces dernières années dans les séries Netflix Sermons de minuit ou La Chute de la maison Usher du cinéaste Mike Flanagan. Visiblement, la dimension rogue-lite qui a très bien réussi au dernier jeu d'Housemarque sera bien de retour. Mais le système sera apparemment plus souple puisque le personnage pourra être amélioré.

« L'une des principales différences de gameplay entre Saros et Returnal réside dans les ressources permanentes et la progression, ce qui rend chaque mort précieuse. Après chaque mort, vous serez confronté à un monde changé, mais dans Saros, vous pourrez choisir et améliorer en permanence votre équipement à partir d'un ensemble évolutif d'armes et d'améliorations de costumes afin de « revenir plus fort » pour surmonter les défis que vous rencontrerez sur Carcosa ». En clair, il s'agit de faire évoluer la formule action TPS de Returnal, ainsi que la narration cryptique. Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie fixe, mais Saros sera disponible en exclu sur PS5 en 2026.